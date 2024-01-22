Когда есть фрукты, чтобы получить максимум пользы для здоровья: советы диетолога

Оказывается, разные фрукты оказывают разное влияние на наш организм: одни наполняют энергией, а от других клонит в сон. Диетолог рассказал, когда лучше всего есть фрукты в течение дня, чтобы получить максимальную пользу.

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"Одно яблоко в день — и врач не нужен", — гласит старая пословица, но вот только съесть его необходимо в нужное время. Диетологи сходятся во мнении, что врем употребления фруктов так же важно, как и их употребление в целом, так как это гарантирует правильное переваривание. Об этом пишет Vogue Italia.

По мнению диетолога Шихи Агарвала, лучшее время для употребления фруктов — перед закатом: "Этот выбор соответствует естественному ритму организма, способствует пищеварению и улучшает усвоение питательных веществ в часы активности. Постоянное употребление правильных фруктов в это время может способствовать более здоровому образу жизни, максимизируя пользу от того, что вы потребляете", — объясняет эксперт.

Почему нельзя есть фрукты натощак

Фото: Freepik

Употребления фруктов натощак, особенно в качестве первого приема пищи в день, может вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови, предупреждает диетолог: "Для более сбалансированного начала дня рассмотрите возможность употребления жиров или белков перед фруктами. Это не только помогает стабилизировать уровень сахара в крови, но и обеспечивает устойчивый уровень энергии в течение всего утра".

Точно так же эксперт предостерегает от привычки употреблять фрукты сразу после обильного приема пищи: "Когда потребность в калориях уже удовлетворена, это может привести к превращению фруктозы в жировые запасы, которые будут использоваться позже".

Как включить фрукты в свой рацион?

Чтобы уровень питательных веществ оставался постоянным с утра до вечера, полезно учитывать тип фруктов, которые вы потребляете. Агарвал поделился руководством по идеальному потреблению фруктов в течение дня.

Утро

Фото: Freepik

Начните день с заряда энергии и антиоксидантов, выбирая цитрусовые, которые богаты витамином С, калием и водой, двумя основными элементами для поддержания водно-солевого баланса в организме. Также отдавайте предпочтение ягодам и бананам, которые имеют высокое содержание клетчатки и калия, они насыщают, отлично подходят для кишечного транзита и здоровья сердца, а также обеспечивают необходимые питательные вещества и уровень энергии. Карамелизированные яблоки, способствующие перистальтике кишечника, действуют как противовоспалительное средство, и также могут быть хорошим выбором для начала дня.

День

Во второй половине дня можно отдать предпочтение фруктам, которые помогают пищеварению, не утяжеляя желудочно-кишечный тракт — это яблоки и груши, богатые клетчаткой.

Вечер

Фото: Freepik

Если вам действительно нравится есть фрукты поздно вечером, рассмотрите виды, которые потенциально могут вызывать сонливость. Вишня, карамельные яблоки и киви, известные содержанием мелатонина, могут помочь вам погрузиться в глубокий сон, едва ваша голова коснется подушки. Киви, в частности, помогает при проблемах, связанных с отеками, благодаря высокому содержанию растворимой и нерастворимой клетчатки, а большое количество витамина С помогает бороться с усталостью.

"Не забывайте всегда отдавать предпочтение местным и сезонным фруктам, чтобы гарантировать свежесть и получать продукты максимально богатые питательными веществами", — подытожил диетолог.

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