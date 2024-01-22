Тарты с печенью и грибами: вкуснейшая закуска за 30 минут

Простые в приготовлении и очень аппетитные тарты обязательно порадуют вас и ваших гостей своим насыщенным вкусом и ароматом.

Related video

Тарты с печенью, сыром, луком, сливками и грибами — великолепный выбор для особенных случаев. Сочетание богатых вкусов и ароматов делает это блюдо изысканным и запоминающимся, пишет Say7.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — 1 упаковка;

куриная или говяжья печень — 300 г;

лук — 2 штуки;

грибы (например, шампиньоны) — 200 г;

твердый сыр (например, грюйер) — 100 г;

сливки 20-30% жирности — 100 мл;

чеснок — 2 зубчика;

травы (тимьян, розмарин) — по вкусу;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки.

Читайте также:

Заливной пирог с яйцом и зеленым луком

Горячие бутерброды с французским хлебом

Готовим мягкие немецкие претцели

Приготовление:

Шаг 1. Печень нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 2. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета. Добавьте нарезанные грибы и тушите до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 4. Из теста вырезать квадратики 10×10 см. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить тесто. Отступая от края 1 см, по периметру сделать надрезы, не прорезая тесто.

Шаг 5. На тесто выложите обжаренную печень, затем слой лука с грибами.

Шаг 6. Сливки смешайте с измельченными травами и вылейте поверх начинки.

Шаг 7. Посыпьте тарты тертым сыром.

Шаг 8. Запекайте в духовке 25-30 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.

Шаг 9. Подавайте тарты горячей, украшенной свежими травами.

Читайте также:

Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо

Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами

Горячие бутерброды с французским хлебом