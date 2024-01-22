Тарты с печенью и грибами: вкуснейшая закуска за 30 минут
Простые в приготовлении и очень аппетитные тарты обязательно порадуют вас и ваших гостей своим насыщенным вкусом и ароматом.
Тарты с печенью, сыром, луком, сливками и грибами — великолепный выбор для особенных случаев. Сочетание богатых вкусов и ароматов делает это блюдо изысканным и запоминающимся, пишет Say7.
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто — 1 упаковка;
- куриная или говяжья печень — 300 г;
- лук — 2 штуки;
- грибы (например, шампиньоны) — 200 г;
- твердый сыр (например, грюйер) — 100 г;
- сливки 20-30% жирности — 100 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- травы (тимьян, розмарин) — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки.
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Приготовление:
Шаг 1. Печень нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до готовности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Шаг 2. На той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и измельченный чеснок до золотистого цвета. Добавьте нарезанные грибы и тушите до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 4. Из теста вырезать квадратики 10×10 см. Противень застелить бумагой для выпечки или смазать маслом. Выложить тесто. Отступая от края 1 см, по периметру сделать надрезы, не прорезая тесто.
Шаг 5. На тесто выложите обжаренную печень, затем слой лука с грибами.
Шаг 6. Сливки смешайте с измельченными травами и вылейте поверх начинки.
Шаг 7. Посыпьте тарты тертым сыром.
Шаг 8. Запекайте в духовке 25-30 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
Шаг 9. Подавайте тарты горячей, украшенной свежими травами.
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