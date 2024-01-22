Из-за каких вещей в доме у вас постоянно нет денег: срочно избавьтесь от них

Многие из нас стремятся к финансовому благополучию, но порой не замечаем, как некоторые вещи в нашем доме негативно влияют на финансовое состояние.

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Нерациональное использование жилого пространства, например, хранение вещей, которые можно было бы продать или отдать, также влияет на финансы, сообщает Delfi.

От каких вещей стоит избавиться:

1. Старая обувь.

Если вы храните дома старую обувь, это значит, что энергия прошлого времени вас преследует. Если рука не поднимается выбросить, можете отдать их нуждающимся. Однако из дома их стоит вынести немедленно.

2. Надбитые кружки.

Если у вас дома есть треснутая или надбитая кружка, лучше избавьтесь от нее. Такие вещи накапливают в себе энергию от ссор, скандалов и выяснений отношений, произошедших в доме. Они негативно влияют не только на финансовое благополучие людей, живущих здесь, но и на удачу.

3. Пустые емкости.

Пустота притягивает пустоту. От банок, ваз, бутылок и прочего, чем вы не пользуетесь, лучше избавиться либо заполнить емкости чем-то. Например, в вазу поставьте цветы или положите бусы и пару монеток.

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4. Всякие безделушки.

Статуэтки лягушки и собаки никак не притягивают удачу и деньги, а наоборот блокируют энергию перемен, приход новых возможностей и средств.

5. Старые газеты и журналы.

Эти вещи не просто пылятся у вас дома, а еще и накапливают плохие новости. Поэтому либо сожгите их, либо сдайте на макулатуру. К книгам это правило не относится.

6. Ненужные вещи.

Частые покупки ненужных предметов, особенно импульсивные, могут приводить к незаметному утечке средств. Это может быть одежда, гаджеты или предметы интерьера, которые редко используются или вообще остаются без внимания.

7. Остановившиеся часы.

Остановившиеся часы символизируют застой и отсутствие развития. Сломанные часы будут притягивать разрушительную энергию в дом, а, значит, в нем не будет места для гармонии и изобилия.

8. Негативные фотографии и картины.

На денежное состояние влияет все, в частности, и изображения. Фотографии со сценами насилия, с изображением апокалипсиса и разной чертовщиной должны быть немедленно выброшены и удалены. Туда же стоит отправить изображение упадка, разрухи, а также любые фотографии, вызывающие у вас неприязнь, уныние или разочарование.

Помните, что умение избавляться от старых ненужных вещей — очень полезное. Так вы открываете дорогу для чего-то нового.

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