8 способов быстро и эффективно избавиться от мешков под глазами

Мешки под глазами — это отеки, которые придают вам усталый вид и добавляют возраста. Чтобы избавиться от этой проблемы и вернуть себе свежесть, воспользуйтесь эффективными домашними средствами.

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Если утром в зеркале вы напоминаете себе панду из-за мешков под глазами, пара принимать меры. Опухшие темные круги под глазами беспокоят многих людей и это может быть вызвано различными факторами, такими как недостаточный сон, стресс или возрастные изменения. Если вы ищете естественные способы избавиться от надоедливых мешков под глазами, добавьте эти средства в ваш ежедневный уход за кожей, а также придерживайтесь здорового образа жизни, чтобы дольше сохранить молодость и свежесть вашей кожи. Об этом пишет OnlyMyHealth.

Ломтики огурца

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Огурцы содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают сужать кровеносные сосуды, уменьшая появление темніх кругов и мешков под глазами. Все, что вам нужно сделать, это положить охлажденные ломтики огурца на закрытые веки примерно на 15 минут, чтобы успокоить кожу вокруг глаз и снять отек.

Чайные пакетики

Чайные пакетики, особенно зеленый чай или ромашка, станут еще одним эффективным средством в борьбе с этой проблемой. Заварив чашку чая, дайте чайным пакетикам остыть в холодильнике. После охлаждения поместите их на закрытые веки примерно на 15-20 минут. Кофеин и антиоксиданты в чае помогают сузить кровеносные сосуды и уменьшить задержку жидкости, уменьшая отек, который провоцирует появление мешков под глазами.

Картофельные ломтики

Еще один способ избавиться от мешков под глазами — использовать ломтики картофеля. Картофель содержит натуральные отбеливающие вещества и противовоспалительные свойства, которые могут помочь уменьшить появление темных кругов и мешков под глазами. Успокойте уставшие глаза, положив ломтики охлажденного картофеля на закрытые веки на 15 минут. Ферменты в картофеле помогут осветлить кожу и уменьшить отечность.

Холодный компресс

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Простой холодный компресс может творить чудеса, уменьшая мешки под глазами. Кусочек чистой ткани, смоченный в холодной воде или кусочек льда, завернутого в ткань, может помочь сузить кровеносные сосуды, уменьшить воспаление и минимизировать отечность. Но не прикладывайте лед непосредственно к коже, чтобы не получить ожог.

Гель алоэ вера

Алоэ вера широко используется для здоровья кожи благодаря своим успокаивающим свойствам. Вы можете нанести его под глаза, чтобы уменьшить отечность и успокоить кожу. Убедитесь, что вы используете чистый гель алоэ вера, и аккуратно нанесите его на пораженный участок, оставьте на 10-15 минут, а затем смойте прохладной водой.

Розовая вода

Розовая вода на протяжении веков была популярным природным средством по уходу за кожей. Смочите ватные диски охлажденной розовой водой и приложите их к закрытым глазам на 15–20 минут. Розовая вода помогает омолаживать кожу, уменьшает отечность и придает ощущение свежести.

Миндальное масло

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Вы можете использовать питательные свойства и обилие витамина Е в миндальном масле, чтобы избавиться от мешков под глазами. Прежде чем лечь спать, возьмите несколько капель миндального масла и аккуратно помассируйте под глазами, оставив на ночь. Со временем масло поможет увлажнить нежную кожу вокруг глаз, уменьшив появление темных кругов и отечности.

Томатный сок

Помидоры содержат ликопин, мощный антиоксидант, обладающий осветляющими кожу свойствами. Смешайте равные части томатного сока и лимонного сока и нанесите смесь на область под глазами. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте прохладной водой. Регулярное применение этого средства может помочь осветлить темные круги и уменьшить отечность.

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