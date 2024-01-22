Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе: рецепт изысканной закуски

Тарталетки с паштетом и фруктовым желе — блюдо, которое поразит ваших гостей своим изысканным вкусом и оригинальным сочетанием ингредиентов.

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Тарталетки с печеночным паштетом и гранатовым желе — изысканный выбор для особенных случаев. Это сочетание нежного паштета с кисло-сладким желе придает блюду уникальный вкус и станет украшением вашего праздничного стола, сообщает Рinterest.

Ингредиенты

Для паштета:

куриная печень — 300 г;

лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 50 г;

коньяк или бренди — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу.

Для гранатового желе:

гранатовый сок — 200 мл;

желатин — 10 г;

сахар — по вкусу (если сок несладкий).

Дополнительно:

готовые тарталетки — 12 штук;

зелень для украшения.

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Приготовление

Шаг 1. Для паштета обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок на сливочном масле. Добавьте печень, обжарьте до готовности. Влейте коньяк, дайте алкоголю выпариться. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Переместите содержимое сковороды в блендер, взбейте до однородной консистенции. Охладите паштет.

Шаг 3. Для желе замочите желатин в небольшом количестве воды. Подогрейте гранатовый сок, добавьте желатин и сахар, перемешайте до полного растворения. Остудите до начала загустения.

Шаг 4. В каждую тарталетку выложите паштет, сверху аккуратно добавьте гранатовое желе.

Шаг 5. Дайте тарталеткам остыть в холодильнике, чтобы желе полностью застыло.

Шаг 6. Перед подачей украсьте тарталетки зеленью.

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