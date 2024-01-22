Просто, но изысканно: рецепт курицы "Два сыра"
Подавать такое филе лучше всего с гарниром. Хорошо подойдут картофельное пюре, булгур, гречка и даже макароны.
Нежное куриное филе с двумя видами сыра – простое, но изысканное блюдо, которое станет настоящим открытием, благодаря своему вкусу и аромату. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинария". Рекомендуем порадовать близких новой позицией в меню.
Курица "Два сыра"
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт;
- сыр твердый – 100 гр;
- сыр моцарелла – 50 гр;
- яйцо – 1 шт;
- панировочные сухари – 3 ст. л;
- масло растительное – 3 ст. л.
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Способ приготовления:
Куриное филе помыть, высушить бумажным полотенцем, удалить с него кусочки жира и пленки. Мясо порезать на небольшие плоские кусочки, отбить, посолить и поперчить.
Твердый сыр порезать тонкими слайсами и выложить на каждый кусочек отбитого филе. Моцареллу нарезать и выложить сверху на сыр.
Свернуть филе рулетом и закрепить шпажками.
Яйцо взбить, добавить соль. Каждый рулетик погрузить во взбитое яйцо полностью и обвалять в панировочных сухарях.
Обжарить до румяности, после чего переложить в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
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