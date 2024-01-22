Паста "Альфредо": готовится просто, а получается не хуже, чем в ресторане
Знаменитая паста со сливками и чесноком — это очень простое блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина. Пасту можно использовать любую, но идеально подходит феттучине. Пармезан заменить можно, но получится совершенно другой вкус.
Паста "Альфредо" — классическое итальянское блюдо, которое завоевало популярность по всему миру благодаря своему нежному сливочному вкусу. Простота приготовления и изысканный аромат делают ее превосходным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, пишет Say7.
Ингредиенты:
- спагетти или феттучине — 400 г;
- сливки 33-35% — 200 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- тертый пармезан — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- мускатный орех — щепотка;
- соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;
- петрушка для украшения.
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Приготовление:
Шаг 1. Пасту отварите до состояния аль денте в большом количестве подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Слейте воду, оставив немного жидкости.
Шаг 2. На среднем огне растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета.
Шаг 3. Влейте сливки, добавьте мускатный орех и доведите до кипения.
Шаг 4. Уменьшите огонь, добавьте тертый пармезан и перемешайте до полного растворения сыра.
Шаг 5. Влейте в соус готовую пасту, перемешайте и тушите в течение 1-2 минут, чтобы паста хорошо пропиталась соусом.
Шаг 6. При подаче посыпьте пасту свежей петрушкой и дополнительным пармезаном.
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