Паста "Альфредо": готовится просто, а получается не хуже, чем в ресторане

Знаменитая паста со сливками и чесноком — это очень простое блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина. Пасту можно использовать любую, но идеально подходит феттучине. Пармезан заменить можно, но получится совершенно другой вкус.

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Паста "Альфредо" — классическое итальянское блюдо, которое завоевало популярность по всему миру благодаря своему нежному сливочному вкусу. Простота приготовления и изысканный аромат делают ее превосходным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, пишет Say7.

Ингредиенты:

спагетти или феттучине — 400 г;

сливки 33-35% — 200 мл;

сливочное масло — 50 г;

тертый пармезан — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

мускатный орех — щепотка;

соль, свежемолотый черный перец — по вкусу;

петрушка для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Пасту отварите до состояния аль денте в большом количестве подсоленной воды согласно инструкции на упаковке. Слейте воду, оставив немного жидкости.

Шаг 2. На среднем огне растопите сливочное масло в большой сковороде. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте до золотистого цвета.

Шаг 3. Влейте сливки, добавьте мускатный орех и доведите до кипения.

Шаг 4. Уменьшите огонь, добавьте тертый пармезан и перемешайте до полного растворения сыра.

Шаг 5. Влейте в соус готовую пасту, перемешайте и тушите в течение 1-2 минут, чтобы паста хорошо пропиталась соусом.

Шаг 6. При подаче посыпьте пасту свежей петрушкой и дополнительным пармезаном.

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