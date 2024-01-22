Сытно и быстро: рецепт булочек без выпечки с начинкой

На приготовление таких булочек уйдет не очень много времени. На выходе вы получите сытное блюдо для всей семьи.

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Булочки с сытной начинкой из мяса, грибов и творога – полноценное блюдо для обеда и хороший перекус на работу или в школу. Что необходимо для их приготовления, рассказали в блоге "Кулинария".

Сытные булочки с начинкой

Ингредиенты:

булочки с кунжутом – 4 шт;

филе куриное – 1 шт;

грибы – 250 гр;

лук – 1/2 шт;

помидор – 1 шт;

зелень;

сыр твердый – 150 гр;

соль, перец, паприка – по вкусу;

кетчуп, майонез, горчица.

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Способ приготовления:

Куриное филе (грудинку или с бедра) помыть, высушить бумажным полотенцем, нарезать на небольшие кусочки и обжарить до румяности, добавить соль, перец, паприку.

Пока мясо жарится, нарезать мелко лук и грибы и тоже обжарить до готовности в отдельной сковороде или в той же после жарки мяса.

Помидор порезать мелкими кубиками, смешать с измельченной петрушкой.

В каждой булочке осторожно вынуть серединку, чтобы не повредить бока и низ.

Для соуса смешать кетчуп, майонез и горчицу по вкусу. Щедро смазать булочки изнутри, затем выложить курицу, грибы, помидоры и засыпать сверху сыром. Отправить булочки в разогретую до 180 градусов духовке на 10-12 минут.

Когда булочки будут готовы, вынув их из духовки необходимо слегка смазать водой, чтобы они немного размякли.

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