Овощи с яйцом и сыром, запеченные в булочке: готовится блюдо быстро и просто

С начинками можно экспериментировать, добавлять разные овощи и мясные продукты. Простота приготовления и восхитительный вкус делают эти булочки замечательным выбором для любителей домашней выпечки.

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Овощи в сочетании с яйцом, запеченные внутри мягкой булочки, станут прекрасным выбором для завтрака или легкого обеда. Они не только выглядят аппетитно, но и великолепно сочетают в себе разные текстуры и вкусы, пишет Say7.

Ингредиенты:

крупные булочки — 4 штуки;

яйца куриные — 4 штуки;

шпинат или другая зеленая листовая овощная культура — 100 г;

помидоры черри — 8 штук;

сыр (например, моцарелла или чеддер) — 50 г;

соль, перец — по вкусу;

масло оливковое — для смазывания.

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Приготовление:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Срежьте верхнюю часть булочек и аккуратно выньте мякиш, оставив тонкие стенки.

Шаг 2. Внутри каждой булочки сделайте слой шпината (или другой зелени).

Шаг 3. Сверху на шпинат разложите помидоры черри, разрезанные пополам.

Шаг 4. Аккуратно разбейте по одному яйцу в каждую булочку.

Шаг 5. Посолите и поперчите яйца по вкусу, сверху можно посыпать натертым сыром.

Шаг 6. Поместите булочки на противень, смазанный оливковым маслом.

Шаг 7. Запекайте в духовке в течение 15-20 минут до готовности яиц и легкого подрумянивания булочек.

Шаг 8. Подавайте горячими, украшенными свежей зеленью.

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