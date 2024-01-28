Заварные кольца с творожным кремом: рецепт невероятно нежного десерта

Ароматные пирожные с творожным кремом — настоящее украшение стола. Они идеально сочетают в себе хрустящую внешнюю текстуру и нежную кремовую начинку, что делает их не только вкусным, но и визуально привлекательным десертом.

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Кольца из заварного теста с нежным творожным кремом — это изысканное и воздушное угощение, которое прекрасно подойдет для праздничного чаепития или в качестве десерта на любом торжестве, сообщает Кamelena.

Ингредиенты

Для заварного теста:

вода — 250 мл;

масло сливочное — 100 г;

мука — 150 г;

яйца — 4 штуки;

щепотка соли.

Для творожного крема:

творог — 300 г;

сахарная пудра — 100 г;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

сливки (33-35%) — 100 мл.

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Приготовление

Шаг 1. В кастрюле смешайте воду, сливочное масло и соль, доведите до кипения. Добавьте муку и, постоянно помешивая, варите на слабом огне, пока тесто не начнет отставать от стенок кастрюли.

Шаг 2. Охладите тесто и постепенно введите яйца, хорошо взбивая после каждого добавления.

Шаг 3. Используя кондитерский мешок, выложите тесто кольцами на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 4. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 25-30 минут до золотистого цвета.

Шаг 5. Для крема взбейте творог с сахарной пудрой и ванилью до пышности. В отдельной посуде взбейте сливки и аккуратно соедините их с творожной массой.

Шаг 6. Готовые кольца наполните творожным кремом с помощью кондитерского мешка.

Заварные кольца с кремом советую обязательно охладить в холодильнике не менее 1-2 часов, в закрытой емкости, так они станут намного вкуснее! Крем стабилизируется, в нем ярче проявится творожный вкус, а выпеченное заварное тесто станет намного мягче и нежнее, так как пропитается влагой из крема.

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