Заварные кольца с творожным кремом: рецепт невероятно нежного десерта
Ароматные пирожные с творожным кремом — настоящее украшение стола. Они идеально сочетают в себе хрустящую внешнюю текстуру и нежную кремовую начинку, что делает их не только вкусным, но и визуально привлекательным десертом.
Кольца из заварного теста с нежным творожным кремом — это изысканное и воздушное угощение, которое прекрасно подойдет для праздничного чаепития или в качестве десерта на любом торжестве, сообщает Кamelena.
Ингредиенты
Для заварного теста:
- вода — 250 мл;
- масло сливочное — 100 г;
- мука — 150 г;
- яйца — 4 штуки;
- щепотка соли.
Для творожного крема:
- творог — 300 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- ванильный экстракт — 1 чайная ложка;
- сливки (33-35%) — 100 мл.
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Приготовление
Шаг 1. В кастрюле смешайте воду, сливочное масло и соль, доведите до кипения. Добавьте муку и, постоянно помешивая, варите на слабом огне, пока тесто не начнет отставать от стенок кастрюли.
Шаг 2. Охладите тесто и постепенно введите яйца, хорошо взбивая после каждого добавления.
Шаг 3. Используя кондитерский мешок, выложите тесто кольцами на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 4. Выпекайте в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение 25-30 минут до золотистого цвета.
Шаг 5. Для крема взбейте творог с сахарной пудрой и ванилью до пышности. В отдельной посуде взбейте сливки и аккуратно соедините их с творожной массой.
Шаг 6. Готовые кольца наполните творожным кремом с помощью кондитерского мешка.
Заварные кольца с кремом советую обязательно охладить в холодильнике не менее 1-2 часов, в закрытой емкости, так они станут намного вкуснее! Крем стабилизируется, в нем ярче проявится творожный вкус, а выпеченное заварное тесто станет намного мягче и нежнее, так как пропитается влагой из крема.
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