Морковное печенье с грецкими орехами: бюджетный рецепт ароматной выпечки
Морковное печенье не только удивит вас своим необычным сочетанием ингредиентов, но и порадует своим нежным, слегка пряным вкусом. Оно идеально подойдет для тех, кто любит экспериментировать с рецептами и ищет здоровые варианты сладостей.
Морковное печенье с грецкими орехами – это не только полезный, но и невероятно вкусный выбор для утреннего чаепития или перекуса в течение дня. Сочетание моркови и орехов придает печенью особый, слегка пряный вкус и хрустящую текстуру, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- морковь — 2 средних размера;
- грецкие орехи — 100 г;
- мука — 200 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо куриное — 1 штука;
- масло сливочное — 100 г;
- разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- корица — 1 чайная ложка;
- соль — щепотка.
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Приготовление:
Шаг 1. Натрите морковь на мелкой терке. Грецкие орехи измельчите в блендере или порубите ножом.
Шаг 2. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло, сахар и яйцо до однородной массы.
Шаг 3. Добавьте к масляной смеси натертую морковь, измельченные орехи, муку, разрыхлитель, корицу и соль. Замесите тесто.
Шаг 4. Сформируйте из теста небольшие шарики и разложите их на противне, застеленном пергаментной бумагой, слегка приплюснув.
Шаг 5. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
Шаг 6. Остудите готовое печенье на решетке.
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