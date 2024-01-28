Морковное печенье с грецкими орехами: бюджетный рецепт ароматной выпечки

Морковное печенье не только удивит вас своим необычным сочетанием ингредиентов, но и порадует своим нежным, слегка пряным вкусом. Оно идеально подойдет для тех, кто любит экспериментировать с рецептами и ищет здоровые варианты сладостей.

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Морковное печенье с грецкими орехами – это не только полезный, но и невероятно вкусный выбор для утреннего чаепития или перекуса в течение дня. Сочетание моркови и орехов придает печенью особый, слегка пряный вкус и хрустящую текстуру, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

морковь — 2 средних размера;

грецкие орехи — 100 г;

мука — 200 г;

сахар — 100 г;

яйцо куриное — 1 штука;

масло сливочное — 100 г;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

корица — 1 чайная ложка;

соль — щепотка.

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Приготовление:

Шаг 1. Натрите морковь на мелкой терке. Грецкие орехи измельчите в блендере или порубите ножом.

Шаг 2. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло, сахар и яйцо до однородной массы.

Шаг 3. Добавьте к масляной смеси натертую морковь, измельченные орехи, муку, разрыхлитель, корицу и соль. Замесите тесто.

Шаг 4. Сформируйте из теста небольшие шарики и разложите их на противне, застеленном пергаментной бумагой, слегка приплюснув.

Шаг 5. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

Шаг 6. Остудите готовое печенье на решетке.

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