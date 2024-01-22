Три варианта: как правильно перевести слово "вид" (видео)
Довольно часто это слово переводят неправильно. Александр Авраменко призывает украинцев говорить правильно.
Известный филолог Александр Авраменко ответил, как правильно перевести на украинский слово "вид". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.
Довольно часто слово "вид" неправильно переводят с русского на украинский язык.
"Який красивий вид з вікна" — правильно сказать"краєвид".
Вид — это "різновид" ("види тварин чи рослин").
"Вид на проживання" — это также калька, корректно сказать "посвідка на проживання".
Александр Авраменко в очередной раз призывает Украину говорить правильно.
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Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.
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