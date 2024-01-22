Три варианта: как правильно перевести слово "вид" (видео)

Довольно часто это слово переводят неправильно. Александр Авраменко призывает украинцев говорить правильно.

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Известный филолог Александр Авраменко ответил, как правильно перевести на украинский слово "вид". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Довольно часто слово "вид" неправильно переводят с русского на украинский язык.

"Який красивий вид з вікна" — правильно сказать"краєвид".

Вид — это "різновид" ("види тварин чи рослин").

"Вид на проживання" — это также калька, корректно сказать "посвідка на проживання".

Александр Авраменко в очередной раз призывает Украину говорить правильно.

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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