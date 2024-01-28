Станут непригодными: какие вещи нельзя стирать с кондиционером

Использование кондиционера для белья не всегда является лучшим выбором при стирке. Важно учитывать тип ткани и особенности изделий, чтобы сохранить их функциональные свойства и избежать нежелательных последствий.

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Кондиционер для белья часто используется при стирке для придания вещам мягкости и приятного аромата. Однако не все материалы и изделия подходят для стирки с использованием этого средства. Давайте рассмотрим, какие вещи лучше стирать без кондиционера, чтобы сохранить их качество и функциональность, сообщает Delfi.

Пять вещей, которые нельзя стирать с кондиционером для белья:

1. Спортивная одежда и белье.

Многие виды спортивной одежды изготавливаются из высокотехнологичных синтетических материалов, которые обладают способностью "дышать" и отводить влагу. Кондиционер для белья может забивать поры ткани, уменьшая ее воздухопроницаемость и способность отводить влагу.

2. Детские вещи.

Кожа младенцев и маленьких детей очень чувствительна, и использование кондиционера может вызвать аллергические реакции или раздражение. Лучше использовать специальные гипоаллергенные порошки и избегать использования кондиционера.

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3. Махровые и вафельные полотенца.

Кондиционер для белья делает ткань более мягкой и гладкой, но в случае с полотенцами это может снизить их впитывающую способность. Чтобы полотенца лучше впитывали влагу, стирайте их без кондиционера.

4. Огнестойкие и водоотталкивающие материалы.

Одежда, обработанная для защиты от огня или воды, может потерять свои свойства при стирке с кондиционером. Это связано с тем, что мягчители могут повлиять на защитный слой ткани.

5. Нижнее и компрессионное белье.

Такие изделия часто изготавливаются из материалов, которые обеспечивают компрессию или имеют особые терморегулирующие свойства. Кондиционер для белья может ухудшить эти характеристики.

В некоторых случаях отказ от кондиционера может значительно продлить срок службы ваших любимых вещей.

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