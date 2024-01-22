Как выбрать сковородку — советы на которые стоит обратить внимание

Сковородка — неотъемлемый атрибут на каждой кухне, который используют в приготовлении большинства блюд. Соответственно именно этот кухонный предмет следует тщательно выбирать, чтобы он служил как можно дольше, а главное, чтобы пища не пригорала и не портилась во время приготовления.

Related video

Сейчас в мире кулинарии есть множество вариаций этого атрибута, поэтому часто при выборе разбегаются глаза, какую лучше выбрать и из каких материалов? Повар с опытом Александр Огородник рассказал, некоторые секреты, которым следует отдать предпочтение при выборе сковородки.

По его словам, не стоит тратить средства на бриллиантовые, карбоновые, гранитные сковородки. Чаще всего сковородки с таким описанием покрытия — маркетинговый ход, в худшем случае — материалы из которых изготовлена сковородка смешаны с примесями, или с обычным тефлоном или другими материалами.

Александр Огородник, отмечает, что с такими видами сковородок надо быть очень осторожными, ведь из царапин могут выделять токсичные испарения, которые могут привести к тяжелым заболеваниям. Поэтому важно знать, из какого материала все же изготовлены кухонные принадлежности.

Повар отмечает, что наиболее опасные химические примеси именно в посуде с тефлоновым покрытием PFOA и PFOS или (перфтороктановая и перфтороктансульфоновая кислота). Это те вещества, которые способствуют развитию нескольких видов рака, включая рак молочной и предстательной желез, яичников.

Читайте также:

Что нужно добавить в тесто, чтобы пельмени и вареники не разваривались

Как спасти завядшую зелень или овощи за одну ночь — полезный лайфхак на все случаи жизни

Забудьте об усталости в шее — 3 простых упражнения, которые можно выполнять даже сидя в офисе

Фото: Depositphotos

Какую же сковородку правильно покупать, чтобы была не вредной для здоровья и служила долго?

По словам повара, стоит отдавать предпочтение сковородке из чугуна. Чугун — это тяжелый и прочный материал, который отлично сохраняет тепло. Чугунные сковородки — это идеальный вариант, поскольку на них не только спокойно можно жарить пищу, а также варить или тушить.

Кроме этого, спокойно можно покупать керамическую сковородку. Керамическое покрытие имеет естественные антипригарные свойства, поэтому чаще всего керамические сковородки изготавливают без добавления химических компонентов.

Сковородки из нержавеющей стали. Этот вид сковородок преимущественно используются в профессиональной среде. Они имеют долгий срок годности, их сложно повредить, но на них не так уж и легко готовить. Даже профессиональные повара не все умеют жарить пищу на этих сковородках, так, чтобы не присыпало.

Александр Огородник отмечает, что также можно выбирать и другие виды покрытия на сковородках, однако важно, чтобы они были без маркировки PFOA и PFOS.

Как правильно ухаживать за сковородкой

Известно, что любая сковородка прослужит долго, если вы будете за ней ухаживать должным образом. как это правильно сделать рассказал Александр Огородник.

По его словам, прежде всего не наливать на горячую сковородку холодную воду (то есть не делайте резких перепадов температур), не нужно чесать или царапать сковородку ежиком, во время приготовления пищи используйте силиконовые или деревянные лопатки.

Кроме этого, мыть сковородку нужно только мягкой стороной губки, а после стоит насухо вытирать, чтобы не оставалось ни одного следа влаги.

Читайте также:

Больше не придется просить мужа: как самостоятельно заточить ножи до состояния бритвы — легкий способ

Самый простой способ приготовления риса. Понадобится всего 10 минут

Для чего бросать в унитаз чеснок? Бабушкин лайфак, польза которого вас очень удивит