Такую пиццу приготовит каждый: рецепт приготовления теста и вкусной начинки

Пицца — известное итальянское блюдо, которое приобрело популярность во всем мире. Ее рецептуру приготовления в каждой стране интерпретируют по разному. Даже в далекие 2000 годы украинские хозяйки разработали собственную версию приготовления пиццы. Правда тогда она больше напоминала пирог, тогда в начинку добавляли все, что было в холодильнике — колбасу, мясо, помидоры, кукурузу, отдельно жарили картошку. А в результате получался удивительно вкусный и сытный пирог под названием домашняя пицца.

Related video

Однако тогда все с радостью лакомились новым итальянским блюдом, которое можно приготовить дома. Сейчас же рецепт усовершенствовался, все стараются готовить тонкую, но вкусную пиццу с использованием минимум ингредиентов и начинки. Как это сделать правильно и вкусно читайте в рецепте от Фокуса.

Ингредиенты с расчетом на 4 пиццы

Тесто

1 килограмм просеянной муки;

11 граммов сухих дрожжей;

18 граммов соли;

75 граммов оливкового масла;

550 граммов воды.

Соус

300 граммов помидоров в собственном соку;

5 граммов листьев базилика;

10 граммов соли;

25 граммов сахара;

оливковое масло.

Начинка

150 граммов моцареллы (на 1 пиццу);

помидоры;

базилик.

Читайте также:

Как в домашних условиях приготовить вкусное мороженое из мандаринов

Забудьте о винегрете и сельди под шубой — новый вкусный рецепт салата со свеклой

Лечебный суп, который спасет вас от похмелья — рецепт приготовления корейского блюда

Фото: Getty

Способ приготовления

Шаг 1

Начинаем приготовление теста. Для этого смешиваем все указанные ингредиенты для теста — просеянную муку, дрожжи, оливковое масло и воду. Кроме соли. Все тщательно перемешиваем.

Шаг 2

Добавляем к тесту соль, тщательно перемешиваем в течение 2 минут, накрываем пищевой пленкой, или полотенцем и отправляем в теплое место. Даем тесту 15 минут.

Шаг 3

Переходим к приготовлению соуса. Для этого помидоры в собственном соку перебиваем в блендере вместе с листьями базилика, солью, сахаром и оливковым маслом до однородности.

Шаг 4

Через 15 минут достаем тесто и разделяем на 4 равные части. Из них формируем шарики, накрываем пищевой пленкой, или опять же полотенцем и оставляем в теплом месте еще на один час.

Шаг 5

Через указанное время возвращаемся к тесту. С помощью рук раскатываем тесто в форме круга. Не нужно никаких скалок, тесто поддается работе руками, поэтому вы спокойно можете сформировать желаемую форму и размер.

Шаг 6

Готовую форму из теста поливаем соусом, кладем листья базилика, посыпаем сыром, немного сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем нарезанные томаты.

Шаг 7

Отправляем в духовку на 12 минут при температуре 220 градусов. Периодически проверяйте, чтобы пицца не пригорела.

Читайте также:

Рецепт приготовления голубцов вкуснее классического варианта

Рецепт печеночного торта, который превзойдет классический вариант — способ приготовления

Как приготовить идеально вкусную картошку — ошибки, о которых надо знать