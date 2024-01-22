Такую пиццу приготовит каждый: рецепт приготовления теста и вкусной начинки
Пицца — известное итальянское блюдо, которое приобрело популярность во всем мире. Ее рецептуру приготовления в каждой стране интерпретируют по разному. Даже в далекие 2000 годы украинские хозяйки разработали собственную версию приготовления пиццы. Правда тогда она больше напоминала пирог, тогда в начинку добавляли все, что было в холодильнике — колбасу, мясо, помидоры, кукурузу, отдельно жарили картошку. А в результате получался удивительно вкусный и сытный пирог под названием домашняя пицца.
Однако тогда все с радостью лакомились новым итальянским блюдом, которое можно приготовить дома. Сейчас же рецепт усовершенствовался, все стараются готовить тонкую, но вкусную пиццу с использованием минимум ингредиентов и начинки. Как это сделать правильно и вкусно читайте в рецепте от Фокуса.
Ингредиенты с расчетом на 4 пиццы
Тесто
- 1 килограмм просеянной муки;
- 11 граммов сухих дрожжей;
- 18 граммов соли;
- 75 граммов оливкового масла;
- 550 граммов воды.
Соус
- 300 граммов помидоров в собственном соку;
- 5 граммов листьев базилика;
- 10 граммов соли;
- 25 граммов сахара;
- оливковое масло.
Начинка
- 150 граммов моцареллы (на 1 пиццу);
- помидоры;
- базилик.
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Способ приготовления
Шаг 1
Начинаем приготовление теста. Для этого смешиваем все указанные ингредиенты для теста — просеянную муку, дрожжи, оливковое масло и воду. Кроме соли. Все тщательно перемешиваем.
Шаг 2
Добавляем к тесту соль, тщательно перемешиваем в течение 2 минут, накрываем пищевой пленкой, или полотенцем и отправляем в теплое место. Даем тесту 15 минут.
Шаг 3
Переходим к приготовлению соуса. Для этого помидоры в собственном соку перебиваем в блендере вместе с листьями базилика, солью, сахаром и оливковым маслом до однородности.
Шаг 4
Через 15 минут достаем тесто и разделяем на 4 равные части. Из них формируем шарики, накрываем пищевой пленкой, или опять же полотенцем и оставляем в теплом месте еще на один час.
Шаг 5
Через указанное время возвращаемся к тесту. С помощью рук раскатываем тесто в форме круга. Не нужно никаких скалок, тесто поддается работе руками, поэтому вы спокойно можете сформировать желаемую форму и размер.
Шаг 6
Готовую форму из теста поливаем соусом, кладем листья базилика, посыпаем сыром, немного сбрызгиваем оливковым маслом и выкладываем нарезанные томаты.
Шаг 7
Отправляем в духовку на 12 минут при температуре 220 градусов. Периодически проверяйте, чтобы пицца не пригорела.
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