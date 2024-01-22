7 неожиданных вещей, которые можно очистить кукурузным крахмалом: полезные лайфхаки

Кукурузный крахмал находит множество применений в быту. Им можно полировать серебро и удалять жирные пятна.

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От мытья окон до удаления запахов и пятен — кукурузный крахмал можно использовать для уборки практически любой части вашего дома. Этот основной продукт из кладовой уже давно используется в качестве универсального средства. Что можно отчистить кукурузным крахмалом, пишет BHG.

Кукурузный крахмал, который обычно продается в отделе для выпечки большинства продуктовых магазинов, является отличным бытовым чистящим средством по двум причинам: это натуральный сверхтонкий абразив, который повышает очищающую способность, физически удаляя пятна и грязь с поверхностей, не царапая их. Он также обладает абсорбирующими свойствами, поэтому легко впитывает влагу, грязь, масло и запахи.

Кроме того, кукурузный крахмал экологически безопасен, поэтому его можно использовать как безопасную альтернативу агрессивным химическим чистящим средствам

Окна и зеркала

Кукурузный крахмал является отличным натуральным средством для чистки стекол. Смешайте по столовой ложке кукурузного крахмала и уксуса с 2 стаканами воды и перемешайте до растворения. Перелейте в распылитель и используйте так же, как средство для мытья окон и стекол. Распылите и протрите, и на ваших стеклах и окнах не будет грязи, отпечатков ладоней и разводов.

Жирные пятна с одежды

Насыпьте ложку кукурузного крахмала прямо на испачканную жиром одежду и оставьте на 12 часов. Стряхните излишки кукурузного крахмала, бросьте одежду в стиральную машину и запустите ее в обычном режиме стирки. Кукурузный крахмал вытянет жир прямо из ткани. Лучше всего это работает, если вы наносите кукурузный крахмал на новое пятно, но он все равно может быть эффективен и для старых жирных пятен.

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Серебро

Кукурузный крахмал — один из лучших способов отполировать серебро , и это легко сделать. Смешайте полстакана кукурузного крахмала с достаточным количеством воды, чтобы получилась паста. Нанесите пасту на серебряные украшения или столовую посуду и протирайте мягкой тканью, пока не исчезнет потускнение. Кукурузный крахмал действует как более мягкий абразив, физически удаляя потускнение, не повреждая серебро. Смойте пасту кукурузного крахмала с серебряных предметов и протрите предмет чистой мягкой тканью, пока он не станет сухим и блестящим.

Для обуви

Кукурузный крахмал может поглощать запахи и влагу из неприятно пахнущей обуви. Посыпьте кукурузным крахмалом внутреннюю часть ботинок и туфель после того, как вы их снимите. Оставьте их на ночь, а на следующее утро вытряхните кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал впитывает запахи и влагу, оставляя обувь свежей и сухой. Вы также можете использовать пылесос, чтобы убрать кукурузный крахмал из обуви, прежде чем снова ее надеть.

Для ковров

Для общего освежения и очистки посыпьте ковер или ковер кукурузным крахмалом. Оставьте на 20 минут, затем пропылесосьте. Кукурузный крахмал впитает запахи и грязь, которые затем удаляются пылесосом. Кукурузный крахмал также отлично удаляет жирные пятна с ковров. Для точечной очистки посыпьте им пятно или проблемную зону. Оставьте на 30 минут, затем пропылесосьте.

Для чистки кастрюль, сковородок и кухонной раковины

Сделайте простое неабразивное чистящее средство, которое можно использовать практически для всего, что есть на кухне. Смешайте 1 часть воды с 2 частями кукурузного крахмала, чтобы получилась рыхлая паста. Используйте его для очистки пятен и пригоревшей еды с кастрюль, сковородок, варочной панели и даже кухонной раковины.

Для мягких игрушек

Если вы не можете постирать мягкие игрушки в стиральной машине, используйте кукурузный крахмал. Обильно посыпьте игрушку кукурузным крахмалом, затем аккуратно потрите или почистите ее, чтобы распределить ее по всей поверхности. Кукурузный крахмал впитает грязь, масла и запахи, попавшие на игрушку. Оставьте порошок на игрушке на ночь, а затем с помощью вакуумной насадки пылесоса очистите игрушку от крахмала.

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