Как убрать неприятный запах из стиральной машины: проверенный лайфхак

Регулярная чистка и уход за стиральной машиной не только предотвращают появление запаха, но и обеспечивают более качественную стирку вашего белья.

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Неприятный запах из стиральной машины – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяева. Она может возникать из-за накопления грязи, бактерий и грибков в узлах машины, особенно в резиновом уплотнителе дверцы и фильтре. Чтобы избавиться от этой проблемы, существует несколько простой и эффективный метод, сообщает Еxpress.

Как убрать неприятный запах

Шаг 1. Подготовка.

Перед началом чистки убедитесь, что стиральная машина пуста. Вам понадобится белый уксус и пищевая сода, которые являются натуральными и безопасными средствами для устранения запахов.

Шаг 2. Чистка резинового уплотнителя.

Смешайте в равных частях воду и белый уксус. С помощью губки или ткани тщательно протрите резиновый уплотнитель. Это поможет удалить плесень и остатки стирального средства.

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Шаг 3. Чистка барабана и фильтра.

Посыпьте внутрь барабана стиральной машины полстакана пищевой соды. Затем налейте в отсек для моющего средства два стакана белого уксуса.

Шаг 4. Запуск горячей стирки.

Запустите стиральную машину на самой горячей и длительной программе без белья. Сода и уксус в процессе стирки эффективно удалят неприятные запахи, грязь и накипь.

Шаг 5. Проветривание и вытирание.

По окончании стирки оставьте дверцу машины открытой, чтобы обеспечить хорошее проветривание. Протрите внутреннюю часть дверцы и резиновый уплотнитель сухой чистой тканью.

Дополнительные советы:

регулярно чистите фильтр стиральной машины;

после каждой стирки оставляйте дверцу машины приоткрытой, чтобы избежать образования плесени и неприятных запахов;

используйте стиральный порошок в соответствии с рекомендациями производителя машины.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете избавиться от неприятного запаха в стиральной машине и продлить срок ее службы.

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