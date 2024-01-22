Томатный соус с сосисками — идеальное дополнение к любому гарниру

Соус из сосисок — это популярная закуска, которую можно приготовить очень просто. Основными ингредиентами этого соуса являются томатная основа и нарезанные сосиски.

Related video

Казалось бы такой простой соус, который способен дополнить, любой гарнир. А главное он легкий в приготовлении. Вкусным рецептом соуса из сосисок, который всегда будет полезен поделилась футблогер nelly.cooking.

Ингредиенты

6 сосисок;

1 луковица;

1 морковка;

1 сладкий перец;

ящерица соли;

1 чайная ложка сахара;

400 миллилитров воды;

1 столовая ложка томатной пасты;

1 столовая ложка муки;

зелень.

Читайте также:

Как приготовить настоящую итальянскую лазанью дома — простой рецепт

Как приготовить постный майонез из яблок

Хумус со свеклой — рецепт армянского блюда с украинскими нотами — рецепт армянского блюда

Способ приготовления

Шаг 1

Овощи указанные в списке ингредиентов необходимо очистить от кожуры и вымыть. Измельчить мелкими кусочками.

Шаг 2

На огне разогреть сковородку с растительным маслом. На нем обжарить до золотистости лук, перец и морковь с добавлением сахара и соли.

Шаг 3

Когда овощи будут готовы добавляем столовую ложку предварительно просеянной муки. Пару минут обжариваем и добавляем томатную пасту.

Шаг 4

Сосиски режем кольцами и добавляем к овощам с томатной пастой. Туда же добавляем и воду. Тушим на маленьком огне до однородности и сгущения.

Шаг 5

Посыпаем зеленью и подаем с картошкой, или другим любимым гарниром.

Блюдо простое в приготовлении, а также очень бюджетное. Приятного аппетита.

Читайте также:

Как приготовить вкусную икру из сельди и манки?

Рецепт рассыпчатого плова, который получается с первого раза

Беляши с мясом "как на базаре" — рецепт приготовления