Томатный соус с сосисками — идеальное дополнение к любому гарниру
Соус из сосисок — это популярная закуска, которую можно приготовить очень просто. Основными ингредиентами этого соуса являются томатная основа и нарезанные сосиски.
Казалось бы такой простой соус, который способен дополнить, любой гарнир. А главное он легкий в приготовлении. Вкусным рецептом соуса из сосисок, который всегда будет полезен поделилась футблогер nelly.cooking.
Ингредиенты
- 6 сосисок;
- 1 луковица;
- 1 морковка;
- 1 сладкий перец;
- ящерица соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 400 миллилитров воды;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- 1 столовая ложка муки;
- зелень.
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Способ приготовления
Шаг 1
Овощи указанные в списке ингредиентов необходимо очистить от кожуры и вымыть. Измельчить мелкими кусочками.
Шаг 2
На огне разогреть сковородку с растительным маслом. На нем обжарить до золотистости лук, перец и морковь с добавлением сахара и соли.
Шаг 3
Когда овощи будут готовы добавляем столовую ложку предварительно просеянной муки. Пару минут обжариваем и добавляем томатную пасту.
Шаг 4
Сосиски режем кольцами и добавляем к овощам с томатной пастой. Туда же добавляем и воду. Тушим на маленьком огне до однородности и сгущения.
Шаг 5
Посыпаем зеленью и подаем с картошкой, или другим любимым гарниром.
Блюдо простое в приготовлении, а также очень бюджетное. Приятного аппетита.
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