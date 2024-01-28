Печенье с вареной сгущенкой: рецепт ароматной выпечки, которая тает во рту
Рассыпчатое печенье с вареной сгущенкой несомненно станет одним из любимых угощений в вашем доме. Простота приготовления и изысканный вкус делают его идеальным вариантом для любого случая.
Песочное печенье с вареной сгущенкой — это невероятно вкусное и простое в приготовлении угощение, которое идеально подойдет для семейного чаепития или в качестве сладкого сюрприза к праздничному столу. Нежное печенье с начинкой из вареной сгущенки покорит сердца ваших родных и гостей, сообщает 1000.menu.
Ингредиенты:
- мука — 300 г;
- сливочное масло — 200 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- яйцо куриное — 1 штука;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- вареная сгущенка — 1 банка;
- пищевая сода — 0,5 чайной ложки;
- уксус или лимонный сок — для гашения соды.
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Приготовление:
Шаг 1. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
Шаг 2. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте до однородной массы.
Шаг 3. Гасите соду небольшим количеством уксуса или лимонного сока и введите в тесто.
Шаг 4. Постепенно добавляя муку, замесите мягкое песочное тесто.
Шаг 5. Сформируйте из теста небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и слегка приплюсните.
Шаг 6. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до золотистого цвета.
Шаг 7. Остудите печенье, затем смажьте каждое печенье вареной сгущенкой и соедините по два, формируя "бутерброды".
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