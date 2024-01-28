Печенье с вареной сгущенкой: рецепт ароматной выпечки, которая тает во рту

Рассыпчатое печенье с вареной сгущенкой несомненно станет одним из любимых угощений в вашем доме. Простота приготовления и изысканный вкус делают его идеальным вариантом для любого случая.

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Песочное печенье с вареной сгущенкой — это невероятно вкусное и простое в приготовлении угощение, которое идеально подойдет для семейного чаепития или в качестве сладкого сюрприза к праздничному столу. Нежное печенье с начинкой из вареной сгущенки покорит сердца ваших родных и гостей, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

сливочное масло — 200 г;

сахарная пудра — 100 г;

яйцо куриное — 1 штука;

ванильный сахар — 1 пакетик;

вареная сгущенка — 1 банка;

пищевая сода — 0,5 чайной ложки;

уксус или лимонный сок — для гашения соды.

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Приготовление:

Шаг 1. В глубокой миске смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром.

Шаг 2. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте до однородной массы.

Шаг 3. Гасите соду небольшим количеством уксуса или лимонного сока и введите в тесто.

Шаг 4. Постепенно добавляя муку, замесите мягкое песочное тесто.

Шаг 5. Сформируйте из теста небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и слегка приплюсните.

Шаг 6. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до золотистого цвета.

Шаг 7. Остудите печенье, затем смажьте каждое печенье вареной сгущенкой и соедините по два, формируя "бутерброды".

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