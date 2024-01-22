Всего две вещи: девушка изменила себя до неузнаваемости и раскрыла секрет трансформации
Девушка признается, что в какой-то момент стала сильно недовольной своей внешностью и лишним весом. Теперь, изменившись сама, она делится своим опытом с подписчицами.
Эмили Броган, австралийка, которая живет в Лондоне, в своем TikTok показала свою трансформацию из пышки с простой внешностью в красотку, собрав десятки тысяч лайков.
Девушка, у которой в этой соцсети 450 тысяч подписчиков, известна в основном своими кулинарными видео, однако кадры ее преображения поразили ее аудиторию.
По словам Эмили, секретом изменений являются две вещи – наполнитель для губ и физические упражнения.
Броган призналась, что была недовольна своим весом, поэтому решила перейти на правильное питание и много времени стала посвящать физическим упражнениям и ходьбе. Сейчас, когда весь уже заметно ушел, она сосредоточилась на силовых упражнениях и беге, чтобы скульптурировать свои мышцы.
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Эмили также изменила цвет волос и прическу. Она превратилась из девушки со светло-русыми волосами в роскошную блондинку с модной стрижкой.
Подписчики не удержались от комментариев.
"Ты шутишь, я тебя даже не узнал. Это то, что вы называете сиянием и здоровьем", "О боже, я даже не узнала тебя", "О боже, я сначала буквально не поняла этого, потому что думала, что это два разных человека!", "Я до сих пор не уверен на 100 процентов, что это тот же самый человек", – пишут пользователи.
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