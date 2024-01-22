Лимонный рулет: рецепт сливочного ароматного десерта
Лимонный рулет — вкусный и ароматный десерт. И отличная вариация классического лимонного пирога.
Если вам нравятся лимонные пироги и бисквиты, то попробуйте приготовить этот вкуснейший рулет. Мягкое бисквитное тесто с нежным лимонным кремом — это идеальное сочетание. В результате получается мягкий десерт почти кремовой консистенции с приятным цитрусовым вкусом. Рецептом поделились на сайте Cookist.
Приготовить его несложно. После выпекания бисквитное тесто следует сразу посыпать сахаром, а затем обернуть пищевой пленкой и кухонным полотенцем, чтобы оно приняло форму и не сломалось. Когда бисквитный корж остывает, его наполняют лимонным кремом, снова заворачивают в пищевую пленку и оставляют в холодильнике минимум на час.
Если хотите, вы можете украсить лимонный рулет взбитыми сливками, листиками мяты, сахарной пудрой, а также ломтиками свежего лимона, поджаренными кедровыми орешками или нарезанным миндалем.
Лимонный рулет
Ингредиенты:
Для бисквитного теста:
- 3 яйца;
- сахар — 80 г;
- мука — 30 г;
- картофельный крахмал — 20 г;
- подсолнечное масло (или кукурузное) – 30 мл;
- половинка лимона;
- соль — 1 щепотка.
Для лимонного крема:
- вода — 200 мл;
- лимонный сок – 180 мл;
- сахар — 180 г;
- крахмал кукурузный — 70 г;
- 2 желтка;
- масло сливочное — 50 г;
- половинка лимона;
- ваниль.
Приготовьте лимонный крем: в небольшую миску налейте лимонный сок, добавьте тертую цедру и щепотку семян ванили. Перемешайте чайной ложкой и оставьте настаиваться на 10 минут.
Добавьте сахар в кукурузный крахмал. Постепенно вливайте воду, помешивая венчиком, чтобы избежать образования комочков. Смешайте лимонный сок с цедрой и ванилью.
Переложите смесь в кастрюлю и варите до загустения на медленном огне, постоянно помешивая.
Снимите с огня и добавьте яичные желтки. Перемешайте и снова поставьте на огонь на несколько минут, пока смесь не начнет кипеть.
Переложите горячий крем в стеклянную миску. Накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник или прохладное место.
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Приготовьте бисквитное тесто: отделите желтки от белков. Добавьте сахар к желткам и взбейте венчиком. Смесь должна быть пышной, прозрачной и пенистой. Добавьте тертую цедру лимона и влейте подсолнечное масло. Добавьте просеянную муку и крахмал. Перемешайте лопаткой.
Добавьте в белки сахар и щепотку соли. Взбейте яичные белки до образования жестких пиков. Добавляйте взбитые белки в яичную смесь понемногу.
Аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Застелите форму бумагой для выпечки и, чтобы она хорошо прилипала, слегка намочите дно формы. Вылейте тесто и равномерно распределите. Выпекайте при температуре 180 °С около 10 минут.
Достаньте бисквитное тесто из духовки и прямо вместе с бумагой для выпечки выложите его на кухонное полотенце.
Посыпьте поверхность сахаром, накройте пищевой пленкой, чтобы бисквитное тесто оставалось мягким и не засыхало. Переверните бисквитное тесто так, чтобы бумагу для выпечки можно было легко снять.
Когда тесто остынет, раскатайте тесто, выложите лимонный крем и оставьте немного для украшения. Сверните рулет плотнее. Украсьте лимонным кремом. Отправьте лимонный рулет в холодильник минимум на час.
Вынув, посыпьте сахарной пудрой, добавьте несколько листьев мяты и нарежьте ломтиками толщиной не менее одного сантиметра. И подавайте к столу.
Рулет с лимоном можно хранить в холодильнике, накрыв сверху пищевой пленкой, в течение 3 дней.
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