Мандариновое варенье из двух ингредиентов: рецепт ароматного и вкусного лакомства

Сейчас, когда в магазинах можно выбрать мандарины на любой вкус, попробуйте приготовить это варенье. Сделать его очень просто и потребуется минимум ингредиентов.

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Мандариновый джем — это варенье с интенсивным вкусом и цитрусовым ароматом, идеально подходящее для намазывания на тост вместе с тонким слоем сливочного масла. Его также можно использовать для начинки тортов, тарталеток и слоеных круассанов. Рецептом поделились на сайте Cookist

В результате получается густой и вкусный джем, который можно сделать более нежным, измельчив его второй раз погружным блендером в середине приготовления, прежде чем варенье полностью загустеет. Покупайте сладкие и идеально спелые мандарины.

Мандариновое варенье

Ингредиенты:

сахарная пудра — 500 г;

мандарины — 1 кг.

Подготовьте емкости: простерилизуйте их кипятком и просушите кухонной бумагой.

Удалите веточки и листья мандаринов, затем тщательно вымойте их и протрите впитывающей кухонной бумагой. Опустите мандарины в кастрюлю, наполненную кипятком. Подождите, пока они снова закипят, и варите 30 минут. Переложите мандарины в чистую миску и дайте им остыть.

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Очень острым ножом разрежьте мандарины на дольки, стараясь получить по 6-8 на каждый плод и терпеливо удалите все семена.

Переложите мандарины в большую чашу кухонного комбайна. Смешивайте до получения однородной текстуры.

Соберите пюре в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте на огонь. Варите, постоянно помешивая, 40-50 минут, пока варенье не начнет густеть.

Чтобы проверить правильность консистенции, положите чайную ложку смеси в блюдце и наклоните тарелку: если варенье остается неподвижным или течет медленно, значит, оно готово.

Наполняйте банки, пока варенье еще горячее. Плотно закройте банки и оставьте их остывать вверх дном на ночь.

Подавайте мандариновый джем комнатной температуры, а после открытия храните в холодильнике.

Мандариновое варенье следует хранить в прохладном, сухом, защищенном от света месте около 3 месяцев. После открытия перенесите его в холодильник и употребите в течение нескольких дней.

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