23 января 2024 года: святой Агаты - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя никому отказывать в помощи. Если увидели, как по деревьям скачет белка —скоро наступит оттепель.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святой Агаты. Родилась девочка на острове Сицилия (Италия) в городе Катания в 235 году. Поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Она была из очень богатой и благородной семьи. Бог наградил ее необычной красотой и добрым сердцем. Однажды в нее влюбился сенатор Квинтиан, но красавица отказала ему во взаимности, потому что выбрала остаться девственицей и верно служить Богу. Сенатор возненавидел девушку, по его приказу ее арестовали и подвергли жесточайшим пыткам. Йе трезали груди и замучали пытками до смерти. Случилось это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.
Что нельзя делать 23 января:
- отказывать в помощи;
- беременным не нужно стоять на пороге дома;
- веселиться, петь.
Народные приметы и поверья:
- по деревьям скачет белка —скоро наступит оттепель;
- много снега означает, что и хлеба будет много;
- какая погода сегодня, такой будет и в январе следующего года.
День ангела празднуют:
Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Макарий, Федор.
Родились в этот день:
1891 год – Павел Тычина, украинский поэт;
1949 год – Грицько Чубай, украинский поэт, переводчик;
1849 год – Богдан Ханенко, украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.
А также в этот день:
2002 год — 18-летний Руслан Пономарев из Краматорска досрочно стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам по версии ФИДЕ;
2005 год — на Майдане Незалежности состоялась инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.