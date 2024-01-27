Бюджетно, вкусно и необычно: соленые и свежие огурцы в одном салате
Для заправки салата вместо майонеза можно взять растительное масло с белым бальзамическим уксусом или лимонным соком. Также будет хорошая заправка из сметаны и соевого соуса.
В этом необычном салате красная фасоль гармонично сочетается с солеными и свежими огурцами. Блюдо выглядит очень ярко и будет отличной альтернативой классическим салатам – оливье и винегрету. Это очень простой и бюджетный рецепт, который порадует вас своим необычным вкусом. Рецептом салата поделился сайт "ЯБ Поїла".
Ингредиенты:
- фасоль консервированная красная – 260 г;
- картофель – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- огурцы соленые – 150 г;
- огурцы свежие – 150 г;
- лук репчатый – 50 г;
- соль – по вкусу;
- домашний майонез – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Отварите заранее картофель "в мундире" и неочищенную морковь.
Шаг 2
Лук нарежьте мелким кубиком и залейте кипятком. Через 5 минут откиньте запаренный лук на сито, чтобы стекла вода.
Шаг 3
Картофель и морковь нарежьте небольшими кубиками и выложите в салатник.
Шаг 4
Нарежьте соленые и свежие огурцы и добавьте их в салатник.
Шаг 5
Откиньте консервированную фасоль на сито. После того как жидкость стечет, добавьте фасоль в салатник.
Шаг 6
Запаренный лук добавьте к остальным ингредиентам.
Шаг 7
Перемешайте салат, добавьте соль, перец и домашний майонез.
Шаг 8
Украсьте салат по желанию, например, листочками свежей петрушки и цветочками из моркови, и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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