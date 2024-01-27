Очень простой рецепт вкусного пирога — нежный манник с вишней
Вишни для этого рецепта можно использовать свежие, замороженные и консервированные. В любом случае это будет очень вкусно.
Манник с вишней – это простой и очень вкусный десерт, который прекрасно подходит для быстрого перекуса или вечернего чаепития. По простоте приготовления этот пирог похож на шарлотку – минимум усилий, совсем немного времени и вкусное лакомство уже на столе. Рецептом манника с вишней поделился сайт Smachno.ua.
Ингредиенты:
- манка – 1 стакан;
- кефир – 1 стакан;
- мука – 4 ст. л.;
- яйца – 2 шт.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахар – 175 г;
- вишня – 300 г;
- соль – щепотка;
- сливочное масло и мука – для "французской рубашки".
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Приготовление
Шаг 1
Вишни в этом рецепте можно использовать свежие, замороженные или консервированные. Из свежих вишен предварительно удалите косточки.
Вишни без косточек выложите в дуршлаг и дайте хорошо стечь лишнему соку.
Шаг 2
Просеянную муку смешайте с манкой. Добавьте разрыхлитель для теста и хорошо перемешайте.
Шаг 3
Влейте кефир, добавьте яйца и сахар.
Шаг 4
Взбейте смесь миксером до получения однородного воздушного теста.
Шаг 5
В готовое тесто добавьте вишни и аккуратно перемешайте лопаткой.
Шаг 6
Разъемную форму для выпечки смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Такая "французская рубашка рубашка" защитит ваш пирог от прилипания к форме.
Шаг 7
Выложите тесто в форму и дайте ему отдохнуть полчаса, чтобы манка набухла.
Шаг 8.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте манник примерно 20 минут. Время зависит от мощности духовки. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из пирога сухой, без налипшего сырого теста.
Шаг 9
Готовый манник осторожно достаньте из формы и остудите на решетке. После остывания можно дополнительно пропитать пирог сиропом, посыпать сахарной пудрой по желанию и украсить вишнями. Приятного аппетита!
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