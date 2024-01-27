Очень простой рецепт вкусного пирога — нежный манник с вишней

Вишни для этого рецепта можно использовать свежие, замороженные и консервированные. В любом случае это будет очень вкусно.

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Манник с вишней – это простой и очень вкусный десерт, который прекрасно подходит для быстрого перекуса или вечернего чаепития. По простоте приготовления этот пирог похож на шарлотку – минимум усилий, совсем немного времени и вкусное лакомство уже на столе. Рецептом манника с вишней поделился сайт Smachno.ua.

Ингредиенты:

манка – 1 стакан;

кефир – 1 стакан;

мука – 4 ст. л.;

яйца – 2 шт.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар – 175 г;

вишня – 300 г;

соль – щепотка;

сливочное масло и мука – для "французской рубашки".

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Приготовление

Шаг 1

Вишни в этом рецепте можно использовать свежие, замороженные или консервированные. Из свежих вишен предварительно удалите косточки.

Вишни без косточек выложите в дуршлаг и дайте хорошо стечь лишнему соку.

Шаг 2

Просеянную муку смешайте с манкой. Добавьте разрыхлитель для теста и хорошо перемешайте.

Шаг 3

Влейте кефир, добавьте яйца и сахар.

Шаг 4

Взбейте смесь миксером до получения однородного воздушного теста.

Шаг 5

В готовое тесто добавьте вишни и аккуратно перемешайте лопаткой.

Шаг 6

Разъемную форму для выпечки смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Такая "французская рубашка рубашка" защитит ваш пирог от прилипания к форме.

Шаг 7

Выложите тесто в форму и дайте ему отдохнуть полчаса, чтобы манка набухла.

Шаг 8.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте манник примерно 20 минут. Время зависит от мощности духовки. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой – она должна выходить из пирога сухой, без налипшего сырого теста.

Шаг 9

Готовый манник осторожно достаньте из формы и остудите на решетке. После остывания можно дополнительно пропитать пирог сиропом, посыпать сахарной пудрой по желанию и украсить вишнями. Приятного аппетита!

Манник с вишней Фото: smachno.ua

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