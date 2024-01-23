Горячие бутерброды с грибами и сыром в духовке: простой рецепт сытного перекуса

Горячие бутерброды — отличная идея для завтрака, также их можно взять как обед в школу или на работу.

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Бутерброды с грибами и сыром, приготовленные в духовке — это простое и в то же время очень вкусное блюдо, отлично подходящее как для перекуса, так и для встречи неожиданных гостей. Сочетание ароматных грибов и тающего во рту сыра создают удивительный вкус, который никого не оставит равнодушным, сообщает Smak.

Ингредиенты:

хлеб для тостов или батон — 4 ломтика;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 головка;

сыр твердых сортов (например, Чеддер или Гауда) — 100 г;

сливочное масло — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

зелень для украшения.

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Приготовление:

Шаг 1. Нарежьте грибы и лук мелкими кубиками. Обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Натрите сыр на крупной терке.

Шаг 3. На каждый ломтик хлеба выложите обжаренные грибы с луком и посыпьте сверху тертым сыром.

Шаг 4. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте бутерброды до расплавления сыра и появления золотистой корочки, примерно 5-7 минут.

Шаг 5. Перед подачей украсьте бутерброды свежей зеленью.

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