Рецепт для настоящих гурманов: слоеный салат с курицей, сыром и виноградом

Салат выкладывается на сервировочное блюдо слоями и выглядит очень ярко и празднично. А вкус по достоинству оценят гурманы, которые любят разнообразие текстур и вкусов.

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Этот новый слоеный салат станет украшением любого стола. В нем очень удачно сочетаются вкусы и текстуры ароматной нежной курицы, пикантного твердого сыра, сладкого винограда и грецких орехов. Рецептом салата поделился сайт "ЯБ Поїла"

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.;

виноград без косточек – небольшая гроздь;

яйцо куриное – 1 шт.;

сыр твердый – 100 г;

орехи грецкие дробленые – 1 ст. л.;

домашний майонез – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты:

яйцо сварите вкрутую;

куриную грудку обмажьте солью, специями по вкусу и растительным маслом, запеките в духовке при 180 градусах 25 минут;

сделайте домашний майонез.

Шаг 2

Орехи мелко посеките ножом или измельчите в крошку в блендере, если любите более нежную текстуру.

Шаг 3

Готовое куриное филе нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4

Сыр натрите на средней терке. Можно брать любой сыр, который вы любите. Салат будет хорош как с твердым сыром типа пармезана, так и с мягким бри. Если вам больше по вкусу бри, его лучше тоже нарезать кубиками, как курицу.

Шаг 5

Яйцо натрите на терку или разомните вилкой в крошку.

Шаг 6

Ягоды винограда разрежьте пополам.

Шаг 7

Собирайте салат слоями. Можно использовать на один слой половину ингредиентов и повторить слои два раза. Собирайте салат в прозрачной салатнице или выложите на плоское блюдо с помощью кулинарного кольца – так салат будет выглядеть еще красивее.

Шаг 8

Каждый слой в салате смазывайте небольшим количеством майонеза. Порядок слоев:

Курица. Сыр. Яйцо. Орехи.

Шаг 9

Сверху на салат выложите виноград срезом вниз. Можно дополнительно украсить "бабочками" грецкого ореха.

Шаг 10

Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике около часа.

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