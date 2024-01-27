Рецепт для настоящих гурманов: слоеный салат с курицей, сыром и виноградом
Салат выкладывается на сервировочное блюдо слоями и выглядит очень ярко и празднично. А вкус по достоинству оценят гурманы, которые любят разнообразие текстур и вкусов.
Этот новый слоеный салат станет украшением любого стола. В нем очень удачно сочетаются вкусы и текстуры ароматной нежной курицы, пикантного твердого сыра, сладкого винограда и грецких орехов. Рецептом салата поделился сайт "ЯБ Поїла"
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт.;
- виноград без косточек – небольшая гроздь;
- яйцо куриное – 1 шт.;
- сыр твердый – 100 г;
- орехи грецкие дробленые – 1 ст. л.;
- домашний майонез – по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1
Подготовьте ингредиенты:
- яйцо сварите вкрутую;
- куриную грудку обмажьте солью, специями по вкусу и растительным маслом, запеките в духовке при 180 градусах 25 минут;
- сделайте домашний майонез.
Шаг 2
Орехи мелко посеките ножом или измельчите в крошку в блендере, если любите более нежную текстуру.
Шаг 3
Готовое куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 4
Сыр натрите на средней терке. Можно брать любой сыр, который вы любите. Салат будет хорош как с твердым сыром типа пармезана, так и с мягким бри. Если вам больше по вкусу бри, его лучше тоже нарезать кубиками, как курицу.
Шаг 5
Яйцо натрите на терку или разомните вилкой в крошку.
Шаг 6
Ягоды винограда разрежьте пополам.
Шаг 7
Собирайте салат слоями. Можно использовать на один слой половину ингредиентов и повторить слои два раза. Собирайте салат в прозрачной салатнице или выложите на плоское блюдо с помощью кулинарного кольца – так салат будет выглядеть еще красивее.
Шаг 8
Каждый слой в салате смазывайте небольшим количеством майонеза. Порядок слоев:
- Курица.
- Сыр.
- Яйцо.
- Орехи.
Шаг 9
Сверху на салат выложите виноград срезом вниз. Можно дополнительно украсить "бабочками" грецкого ореха.
Шаг 10
Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике около часа.
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