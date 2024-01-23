Идеальное сочетание: рецепт испанского кофе кортадо

Это идеальный баланс молока и крепкого эспрессо. Напиток дарит заряд энергии и нежную, шелковистую текстуру.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко раскрывает рецепт популярного испанского напитка — кофе кортадо.

Это кофейный напиток на основе эспрессо, главной особенностью которого является пропорция кофе молока к — четко 1:1, тогда как в капучино это 2:5, а в макиято 2:1. В частности, молоко для кортадо не взбивается в густую пену, а лишь немного нагревается или обрабатывается паром.

"Кортадо" с испанского переводится как "разрезать" (молоко будто перерезает пополам резкую интенсивность эспрессо).

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 мл эспрессо;

100 мл молока.

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Для начала готовим 100 мл эспрессо с помощью кофемашины, гейзерной кофеварки или френч-пресса.

Нагреваем 100 мл молока до примерно 55-60 градусов. В микроволновке: наливаем 100 мл молока в стеклянную или керамическую посуду и нагреваем примерно 20-30 сек, оно должно быть температуры 55-60 градусов. Проверяем молоко, если оно слишком холодное на ощупь — нагреваем еще 10-20 сек. На плите: наливаем 100 мл молока в сотейник и ставим на средний огонь. Помешиваем молоко, пока оно не нагреется до температуры 60 г, это может занять 2-3 мин.

В чашку наливаем 100 мл горячего эспрессо и 100 мл теплого молока. Напиток готов. К нему при желании можно добавить взбитые сливки, различные топинги и сиропы, корицу и т.д.

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