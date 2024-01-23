Паштет с куриной печенью и слоем сыра с помидорами: рецепт праздничной закуски
Печеночный паштет с сыром — это не только вкусное, но и красиво оформленное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Подавайте его холодным, нарезав на порционные кусочки.
Паштет с куриной печенью и слоем сыра с помидорами — это изысканный и оригинальный холодный закусочный деликатес. Нежный паштет в сочетании с ароматным слоем сыра и помидоров оставит незабываемые впечатления у ваших гостей, пишет Master Recipes.
Ингредиенты
Для паштета:
- куриная печень — 500 г;
- лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- сливочное масло — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
Для слоя сыра с помидорами:
- твердый сыр — 150 г;
- помидоры — 2 штуки;
- желатин — 10 г;
- вода — 100 мл.
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Приготовление
Шаг 1. Промойте куриную печень и обжарьте ее на сливочном масле вместе с мелко нарезанным луком и морковью до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Измельчите обжаренные печень, лук и морковь в блендере до однородной массы.
Шаг 3. Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут для набухания.
Шаг 4. Твердый сыр натрите на терке, помидоры нарежьте кубиками.
Шаг 5. Смешайте набухший желатин с сыром и помидорами.
Шаг 6. Уложите часть печеночного паштета в форму, создавая первый слой.
Шаг 7. Сверху аккуратно выложите сырную массу с помидорами, далее — снова паштет из печени.
Шаг 8. Поставьте форму в холодильник до полного застывания.
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