Паштет с куриной печенью и слоем сыра с помидорами: рецепт праздничной закуски

Печеночный паштет с сыром — это не только вкусное, но и красиво оформленное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Подавайте его холодным, нарезав на порционные кусочки.

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Паштет с куриной печенью и слоем сыра с помидорами — это изысканный и оригинальный холодный закусочный деликатес. Нежный паштет в сочетании с ароматным слоем сыра и помидоров оставит незабываемые впечатления у ваших гостей, пишет Master Recipes.

Ингредиенты

Для паштета:

куриная печень — 500 г;

лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

сливочное масло — 50 г;

соль, перец — по вкусу.

Для слоя сыра с помидорами:

твердый сыр — 150 г;

помидоры — 2 штуки;

желатин — 10 г;

вода — 100 мл.

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Приготовление

Шаг 1. Промойте куриную печень и обжарьте ее на сливочном масле вместе с мелко нарезанным луком и морковью до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Измельчите обжаренные печень, лук и морковь в блендере до однородной массы.

Шаг 3. Растворите желатин в воде и оставьте на несколько минут для набухания.

Шаг 4. Твердый сыр натрите на терке, помидоры нарежьте кубиками.

Шаг 5. Смешайте набухший желатин с сыром и помидорами.

Шаг 6. Уложите часть печеночного паштета в форму, создавая первый слой.

Шаг 7. Сверху аккуратно выложите сырную массу с помидорами, далее — снова паштет из печени.

Шаг 8. Поставьте форму в холодильник до полного застывания.

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