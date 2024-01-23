Гиннесс-пай – мясной пирог с пивом: неповторимый вкус и аромат

Пирог с мясом и пивом – отличное блюдо, которое несомненно порадует всех любителей плотных и вкусных мясных блюд.

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Гиннесс-пай — это сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для семейного ужина или встречи с друзьями. Комбинация мяса, овощей и пива Гиннесс придает пирогу неповторимый вкус и аромат, делая его превосходным выбором для особых случаев, сообщает Ivona.

Ингредиенты

Для начинки:

говяжья вырезка — 500 г;

лук — 2 штуки;

морковь — 2 штуки;

сельдерей — 2 стебля;

томатная паста — 2 столовые ложки;

пиво Гиннесс (либо другое) — 500 мл;

мука — 2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу.

Для теста:

мука — 250 г;

сливочное масло — 125 г;

вода — 4-5 столовых ложек;

яйцо (для смазывания) — 1 штука.

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Приготовление

Шаг 1. Нарежьте говяжью вырезку на кусочки, обваляйте в муке. Обжарьте мясо до золотистой корочки и выложите в отдельную посуду.

Шаг 2. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук, морковь и сельдерей. Добавьте томатную пасту, перемешайте.

Шаг 3. Верните мясо в сковороду, добавьте пиво Гиннесс. Тушите под крышкой на медленном огне около 1 часа, пока мясо не станет мягким.

Шаг 4. Для теста смешайте муку с мягким сливочным маслом, добавьте воду и замесите тесто. Оставьте его в холодильнике на 30 минут.

Шаг 5. Раскатайте тесто, выложите его в форму для запекания, создавая основу для пирога.

Шаг 6. Выложите остывшую мясную начинку на тесто.

Шаг 7. Закройте пирог вторым слоем теста, защипните края. Сделайте небольшие проколы на верхнем слое теста для выхода пара.

Шаг 8. Смажьте поверхность пирога взбитым яйцом.

Шаг 9. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут до золотистого цвета.

Готовый Гиннесс-пай подавайте горячим.

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