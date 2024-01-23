Говядина, запеченная в рукаве, с грибным соусом: оригинальный рецепт для особых случаев
Говядина, запеченная в рукаве с аппетитным соусом, поразит вас своим нежным вкусом и ароматом. Это блюдо станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола.
Говядина, запеченная в рукаве с грибным соусом — это изысканное и ароматное блюдо, идеально подходящее для торжественных мероприятий и семейных ужинов. Мягкое мясо, пропитанное ароматами специй, в сочетании с насыщенным вкусом грибного соуса создает настоящий кулинарный шедевр, сообщает Zakaz.
Ингредиенты
Для приготовления мяса:
- говяжий окорок — 1 кг;
- лук — 2 штуки;
- морковь — 2 штуки;
- чеснок — 4 зубчика;
- лавровый лист — 2 штуки;
- соль, перец, специи для мяса — по вкусу.
Для грибного соуса:
- шампиньоны — 300 г;
- сливки — 200 мл;
- мука — 1 столовая ложка;
- масло сливочное — 50 г;
- соль, перец — по вкусу.
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Приготовление
Шаг 1. Подготовьте говядину: тщательно промойте мясо, обсушите бумажным полотенцем. Натрите мясо солью, перцем и специями.
Шаг 2. Нарежьте лук, морковь и чеснок крупными кусками, положите на дно рукава для запекания. Поместите мясо поверх овощей, добавьте лавровый лист.
Шаг 3. Герметично закройте рукав, поместите его на противень и отправьте в предварительно разогретую до 180°C духовку на 1,5-2 часа.
Шаг 4. Для соуса нарежьте шампиньоны и обжарьте их на сливочном масле до золотистого цвета. Посыпьте муку, перемешайте и влейте сливки. Тушите на слабом огне до загустения. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 5. Готовую говядину выньте из духовки, дайте ей немного остыть, затем нарежьте на порционные куски.
Шаг 6. Подавайте говядину с грибным соусом. Гарниром к этому блюду отлично подойдет картофельное пюре или отварной рис.
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