Утонченный вкус в простых ингредиентах: цветная капуста под грибным соусом

Цветная капуста по этому рецепту получается очень ароматной и с изысканным вкусом, который придают ей прованские травы.

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Запеченная цветная капуста под вкусным грибным соусом — это выдающееся блюдо и настоящий кулинарный шедевр, заслуживающий внимания. Гармоничное сочетание трав, чеснока и тщательно подготовленного грибного соуса придают этому блюду неповторимый вкус, который удовлетворит даже самых изысканных гурманов. Рецептом цветной капусты под грибным соусом поделился сайт Shuba.

Ингредиенты

Основные:

цветная капуста – 1 шт.;

масло сливочное 73% – 60 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

чеснок – 4 зубчика;

шалфей – 15 г;

тимьян – 1 веточка;

розмарин – 15 г.

Для соуса:

масло сливочное 73% – 60 г;

некрупный лук – 1 шт.;

шампиньоны – 120 г;

шалфей – 1 ч. л.;

розмарин – 1 ч. л.;

тимьян – 1 веточка;

мука пшеничная – 3 ст. л.;

чеснок – 1 зубчик;

овощной бульон – 400 мл;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.

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Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180°C. Цветную капусту разделите на соцветия и выложите на противень. Растопите сливочное масло и полейте им капусту. Приправьте солью, перцем, чесноком и травами.

Шаг 2

Запекайте около часа, пока цветная капуста не станет мягкой и немного подрумянится.

Шаг 3

Приготовьте соус. В небольшом сотейнике растопите сливочное масло на слабом огне. на среднем огне растопите сливочное масло. Лук нарежьте соломкой, добавьте в сотейник и обжаривайте около 5 минут до мягкости. Не забывайте помешивать, чтобы лук не подгорел.

Шаг 4

Мелко нарежьте грибы, добавьте травы, соль и перец. Выложите в сотейник и готовьте еще минут 5, пока пока грибы не станут мягкими.

Шаг 5

Пропустите чеснок через пресс и добавьте в сотейник. Туда же отправьте муку и тщательно перемешайте, чтобы она не взялась комками. Через минуту добавьте бульон, доведите соус до кипения постоянно помешивая.

Шаг 6

Уменьшите огонь и готовьте еще несколько минут, пока соус не загустеет.

Шаг 7

Разложите цветную капусту по тарелкам, полейте сверху грибным соусом и подавайте к столу.

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