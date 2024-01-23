Сочетание двух десертов: готовим сладкую пахлаву-чизкейк

Рецепт довольно непростой, однако результат вас точно порадует. В одном блюде сразу раскроются вкусы двух известных сладостей.

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Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом сочетания двух популярных десертов — пахлавы и чизкейка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г масла;

400 г теста фило (7 листов);

200 г орехов;

400 г крем-сыра;

100 г сахара;

1 ч.л. муки;

3 яйца;

100 мл сливок 33%;

⅓ ч.л. кардамона.

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Для начала включаем духовку разогреваться до 180 градусов. В сотейнике растапливаем 100 г масла. Фому для запекания смазываем маслом на дне и бортиках. Измельчаем орехи блендером или ножом.

После этого берем первый слой теста, смазываем его маслом и выкладываем в форму, аккуратно распределив по бортикам, чтобы оно хорошо прилегало. Смазываем маслом следующий слой теста, выкладываем в форму и присыпаем 50 г орехов.

Делаем все то же самое с еще тремя слоями теста, смешивая их маслом и присыпая орехами. Впрочем, последние два слоя не присыпаем орехами, а только смазываем маслом. Всего должно получиться 7 слоев теста, 4 из которых с орехами.

В кухонном комбайне с насадкой венчик или в большой миске венчиком взбиваем 400 г крем-сыра и 100 г сахара в течение 2 минут до пышности.

Добавляем в смесь 1 ч.л. муки и по одному добавляем яйца. Мешаем смесь на средних оборотах до полного объединения.

Вливаем 100 мл сливок и взбиваем до однородной текстуры.

Переливаем творожную смесь в форму с тестом и разравниваем верх. Притрушиваем ⅓ ч.л. кардамона.

После этого обрезаем лишнее тесто кухонными ножницами или острым ножом и отправляем в духовку на 45 минут. Тогда снимаем бортики с формы и печем еще 25 минут, чтобы тесто лучше пропеклось.

Десерт лучше подавать охлажденным.

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