Гигиена сна — 8 советов, чтобы легко и быстро заснуть

Потеря сна является распространенной проблемой, которая касается многих людей в определенный момент их жизни. Это неудивительно, поскольку сумасшедший ритм жизни и плохое состояние окружающей среды — его первые союзники.

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Длительное отсутствие сна может привести к чрезмерной сонливости в дневное время, эмоциональным проблемам, снижению работоспособности, ожирению и снижению качества жизни. Поэтому в первую очередь стоит следить за правилами гигиены сна, рассказывает нутрициолог dari_pro_health.

Факторы хорошего и качественного сна

Совет 1

Прежде всего стоит придерживаться режима засыпания и времени пробуждения. Поддерживайте режим каждый день, чтобы не сбивать циркадные ритмы, которые являются биологическими часами человека. Они задают ритм всем жизненно важным процессам в организме. Работа биологических часов определяется генами, которые запускают и останавливают метаболические процессы, например запасание энергии или выделение гормонов.

Совет 2

Избегайте прием пищи и жидкости за 2-3 часа до сна, потому что ваш ЖКТ и почки тоже должны отдыхать.

Совет 3

Ограничьте "голубой свет" экранов за несколько часов перед сном. Телевизор, планшет, телефон и любые другие гаджеты.

Совет 4

Не занимайтесь спортом и другими физическими нагрузками перед тем, как ложиться спать. Физическая усталость часто мешает заснуть. А вот в течение дня надо быть активным, желательно проходить около 10 тысяч шагов.

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Фото: Freepik

Совет 5

Поддерживайте в комфортной температуре комнату, где вы спите. Сон в душном, непроветренном помещении часто приводит к кислородному голоданию, которое проявляется головными болями по утрам.

Совет 6

Полная темнота в комнате. Можно использовать специальные шторы блэкаут, которые не пропускают свет. А также выключать устройства во время сна, потому что даже еле уловимый свет от часов, зарядного устройства также надо убрать, потому что мелатонин вырабатывается только в полной темноте и просто закрыть глаза не достаточно. Будет полезной маска для сна, которая прикрывает глаза, препятствуя попаданию света.

Совет 7

Вариант, который способствует выработке гормонов серотонина, дофамина и эндорфинов — утяжеленное одеяло, создающее ощущение "материнских объятий". Тем самым вы быстрее расслабитесь, успокоитесь и крепко уснете.

Совет 8

Важное расслабление перед сном! Тихая релаксирующая музыка, аромалампы с эфирными маслами для засыпания, дыхательные практики, массаж.

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