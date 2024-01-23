Как в домашних условиях приготовить вкусную ветчину

Новогодние праздники завершились и новый 2024 год уже в самом разгаре. И хоть праздничные застолья уже прошли, никто не отменял приготовления чего-то вкусненького дома просто так. Тем более кто откажется от домашней колбаски, которую с легкостью можно приготовить дома.

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Ингредиенты

400 граммов куриного филе;

4 бедра курицы;

100 граммов грибов;

соль, перец;

2 чайные ложки сушеного чеснока;

паприка копченая;

75 миллилитров сливок 20% или куриного бульона;

100 граммов фисташки (или любых других орешков).

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Способ приготовления:

Шаг 1

Куриное филе перебить в блендере.

Шаг 2

Бедро курицы нарезать небольшими полосками. Тоже самое сделать и с грибами.

Шаг 3

Добавить специи — соль, перец, сухой чеснок. Корректируйте по вкусу. Также добавьте фисташки или любые другие орешки. Тщательно все перемешайте до однородности.

Шаг 4

Влейте сливки или предварительно приготовленный и охлажденный бульон. Сливки придадут колбаске немного молочного вкуса. Тщательно перемешайте.

Шаг 5

Готовый фарш для будущей колбасы нужно поставить в холодильник минимум на 2 часа. Лучше всего дать мясу промариноваться целую ночь, чтобы вкус был более насыщенный и сочный.

Шаг 6

На следующий день возьмите пленку для запекания, присыпьте ее копченой паприкой и на нее выложите весь фарш и сформируйте и заверните колбаску. С обоих краев зафиксируйте, чтобы фарш не вывалился.

Шаг 7

Поставьте большую кастрюлю воды на огонь и поместите в нее колбасу. Готовьте на медленном огне. После еще в течение одного часа выпекайте в духовке при 180 градусах.

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