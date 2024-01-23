Как в домашних условиях приготовить вкусную ветчину
Новогодние праздники завершились и новый 2024 год уже в самом разгаре. И хоть праздничные застолья уже прошли, никто не отменял приготовления чего-то вкусненького дома просто так. Тем более кто откажется от домашней колбаски, которую с легкостью можно приготовить дома.
Как в домашних условиях приготовить вкусную ветчину с грибами, которую можно есть и детворе, и даже тем, кто на здоровом питании, рассказала суперфиналистка шоу "Мастер Шеф" 12 сезон Ольга Рябенко.
Ингредиенты
- 400 граммов куриного филе;
- 4 бедра курицы;
- 100 граммов грибов;
- соль, перец;
- 2 чайные ложки сушеного чеснока;
- паприка копченая;
- 75 миллилитров сливок 20% или куриного бульона;
- 100 граммов фисташки (или любых других орешков).
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Способ приготовления:
Шаг 1
Куриное филе перебить в блендере.
Шаг 2
Бедро курицы нарезать небольшими полосками. Тоже самое сделать и с грибами.
Шаг 3
Добавить специи — соль, перец, сухой чеснок. Корректируйте по вкусу. Также добавьте фисташки или любые другие орешки. Тщательно все перемешайте до однородности.
Шаг 4
Влейте сливки или предварительно приготовленный и охлажденный бульон. Сливки придадут колбаске немного молочного вкуса. Тщательно перемешайте.
Шаг 5
Готовый фарш для будущей колбасы нужно поставить в холодильник минимум на 2 часа. Лучше всего дать мясу промариноваться целую ночь, чтобы вкус был более насыщенный и сочный.
Шаг 6
На следующий день возьмите пленку для запекания, присыпьте ее копченой паприкой и на нее выложите весь фарш и сформируйте и заверните колбаску. С обоих краев зафиксируйте, чтобы фарш не вывалился.
Шаг 7
Поставьте большую кастрюлю воды на огонь и поместите в нее колбасу. Готовьте на медленном огне. После еще в течение одного часа выпекайте в духовке при 180 градусах.
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