5 естественных способов уменьшить боль и температуру

Сторонники традиционной медицины утверждают, что существуют природные продукты, которые способны снять боль и температуру без лекарственных препаратов. Конечно проще всего приобрести лекарства в аптеке и уже через полчаса забыть о боли, однако всегда стоит помнить, что любой лекарственный препарат имеет свое побочное действие и бесследно не исчезает из организма.

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Еще с детства нас приучили любую боль и температуру сбивать парацетамолом и ибупрофеном. Но эти препараты имеют много побочных эффектов, о которых мало кто интересуется. Эти препараты с легкостью можно заменить натуральными комплексами, уверяет нутрициолог dari_pro_health.

В частности, по ее словам, спокойно можно взять магниевую соль или масло, которое используют при различных видах боли. Можно использовать внутренне или трансдермально с помощью магниевого масла или добавлять в ванну — магниевую соль.

Также на помощь придет PEA (ПЭА) — пальмитоилетаноламид. Он помогает уменьшить воспаление и боль, налаживает функционирование кишечника и оказывает благоприятное действие, замедляющее старение. Имеет те же свойства ибупрофена, только без побочных эффектов.

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Имеет такие основные эффекты: уменьшает воспаление, снижает активацию тучных клеток (аллергию), привлекает специфические рецепторы в организме.

Наверное, не раз от бабушки вы слышали о таком травянистом растении как Тысячелистник (тысячелетник). Оказывается он обладает обезболивающим действием и мягко снижает температуру. Его при необходимости можно использовать для снижения температуры у детей.

Цветущее древовидное растение Босвелия — также известное, как ладан — в нем содержится босвелиевая кислота. Исследования показали, что именно эта кислота имеет эффективные иммунные компоненты, которые способны влиять на снижение боли в суставах и вообще во всем организме.

Кора ивы — содержит в себе салицин, который способен на некоторое время мягко снять легкую боль, вызванную перенапряжением и типичным повседневным стрессом.

Важно помнить, что хоть эти средства могут быть эффективными для некоторых типов боли, лучше обратиться к врачу, чтобы получить конкретные советы и рекомендации перед использованием любого нового обезболивающего средства.

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