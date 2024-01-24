Обмен отзывами в творческом мире: как плодотворно общаться с командой и сохранить позитивные рабочие отношения

Ирина Вишнетская, эксперт по управлению бизнесом и проектами, дала несколько советов о том, как плодотворно общаться с творческой командой. Ведь в мире творчества обмен отзывами – это тонкий танец, который может либо поддерживать вдохновение, либо подавлять инновационный дух.

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В мире творчества обмен отзывами — это тонкий танец, который может либо питать вдохновение, либо подавлять инновационный дух. Независимо от того, сотрудничаете ли вы с художниками, геймдизайнерами или другими творческими командами , владение искусством конструктивной обратной связи необходимо для способствования росту и поддержания позитивных рабочих отношений. Вот несколько советов о том, как предоставлять обратную связь творческим людям так, чтобы она вдохновляла, а не подавляла.

Начинайте с положительного:

Начните свой путь обратной связи с положительной ноты. Признайте сильные стороны и успехи творческой работы, прежде чем переходить к областям для улучшения. Признание того, что хорошо работает, устанавливает основу благодарности и уважения, что облегчает прием конструктивной критики.

Конкретизируйте:

Неопределенная обратная связь может быть запутанной и неэффективной. Вместо этого будьте конкретными относительно того, какие аспекты работы вас впечатлили и какие области могли бы наряду. Конкретность не только уточняет ваши мысли, но также предоставляет действенные идеи для работы творческого человека.

Фокусируйтесь на работе, а не на личности:

Вместо выражения личных суждений сосредотачивайте свою обратную связь на проектах. Это помогает создать конструктивный диалог, не заставляя творческого человека чувствовать себя недооцененным.Применяйте технику "Сэндвич техники обратной связи", помещая конструктивную критику между положительными комментариями. Начинайте с положительного подтверждения, предоставляйте свои предложения или области для улучшения и заканчивайте еще одной положительной нотой. Такой подход поддерживает сбалансированный и мотивирующий тон на протяжении всего процесса обратной связи.

Будьте объективными:

Формулируйте свою обратную связь объективным образом. Вместо выражения личных предпочтений сосредотачивайтесь на воздействии определенных элементов на общую цель или целевую аудиторию. Объективность гарантирует, что обратная связь укоренена в контексте целей проекта, а не в субъективных мнениях.

Предлагайте решения, а не только проблемы:

Указывая на области для улучшения, предлагайте потенциальные решения или альтернативы. Это не только подтверждает ваше приверженность творческому процессу, но и помогает человеку видеть путь вперед. Конструктивная обратная связь должна вдохновлять, а не заставлять человека чувствовать себя замкнутым.

Поощряйте диалог:

Обратная связь наиболее эффективна, когда она является частью непрерывного разговора. Поощряйте человека делиться своими мыслями, идеями и рассмотрениями. Диалог создает сотрудническую атмосферу, где обе стороны вносят свой вклад в усовершенствование творческой работы.

Будьте внимательными к времени:

Выбирайте подходящий момент для предоставления обратной связи. Избегайте того, чтобы застать кого-то врасплох или давать критику в стрессовых ситуациях. Выбирайте моменты, когда и вы, и человек можете участвовать в обдуманном и сфокусированном разговоре о работе.

Автор: Ирина Вишнетская, эксперт по бизнесу и управлению проектами, лидер производства с обширным опытом разработки, запуска и управления видеоигровым и рекламным производством.