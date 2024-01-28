Капуста с картофелем и куриным филе в горшочках: простой рецепт вкусного ужина
Блюдо объединяет в себе нежное куриное филе, ароматную капусту и мягкий картофель под сытной овощной шапочкой.
Капуста с картофелем и куриным филе, запеченная в горшочках — это уютное и сытное блюдо, которое согреет в холодные вечера и станет отличным выбором для семейного ужина, сообщает Кuking.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- белокочанная капуста — 500 г;
- картофель — 4-5 штук;
- лук — 1 головка;
- морковь — 1 штука;
- томатная паста — 2 столовые ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — для жарки;
- соль, перец, приправы — по вкусу;
- вода или куриный бульон — 300 мл.
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Приготовление:
Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 2. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Чеснок измельчите.
Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и чеснок, тушите еще несколько минут.
Шаг 4. В горшочки равномерно распределите слои капусты, картофеля и курицы. Поверх каждого слоя выложите обжаренные овощи с томатной пастой.
Шаг 5. Залейте содержимое горшочков водой или бульоном так, чтобы жидкость слегка покрыла ингредиенты. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Шаг 6. Закройте горшочки крышками и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов.
Шаг 7. Подавайте готовое блюдо горячим, украсив зеленью по желанию.
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