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Капуста с картофелем и куриным филе в горшочках: простой рецепт вкусного ужина

горшочек, еда, блюдо
Фото: Say7 | Блюдо в горшочке

Блюдо объединяет в себе нежное куриное филе, ароматную капусту и мягкий картофель под сытной овощной шапочкой.

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Капуста с картофелем и куриным филе, запеченная в горшочках — это уютное и сытное блюдо, которое согреет в холодные вечера и станет отличным выбором для семейного ужина, сообщает Кuking.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • белокочанная капуста — 500 г;
  • картофель — 4-5 штук;
  • лук — 1 головка;
  • морковь — 1 штука;
  • томатная паста — 2 столовые ложки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, перец, приправы — по вкусу;
  • вода или куриный бульон — 300 мл.

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Приготовление:

Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Чеснок измельчите.

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и чеснок, тушите еще несколько минут.

Шаг 4. В горшочки равномерно распределите слои капусты, картофеля и курицы. Поверх каждого слоя выложите обжаренные овощи с томатной пастой.

Шаг 5. Залейте содержимое горшочков водой или бульоном так, чтобы жидкость слегка покрыла ингредиенты. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 6. Закройте горшочки крышками и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов.

Шаг 7. Подавайте готовое блюдо горячим, украсив зеленью по желанию.

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