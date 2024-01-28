Капуста с картофелем и куриным филе в горшочках: простой рецепт вкусного ужина

Блюдо объединяет в себе нежное куриное филе, ароматную капусту и мягкий картофель под сытной овощной шапочкой.

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Капуста с картофелем и куриным филе, запеченная в горшочках — это уютное и сытное блюдо, которое согреет в холодные вечера и станет отличным выбором для семейного ужина, сообщает Кuking.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

белокочанная капуста — 500 г;

картофель — 4-5 штук;

лук — 1 головка;

морковь — 1 штука;

томатная паста — 2 столовые ложки;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — для жарки;

соль, перец, приправы — по вкусу;

вода или куриный бульон — 300 мл.

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Приготовление:

Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Чеснок измельчите.

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и чеснок, тушите еще несколько минут.

Шаг 4. В горшочки равномерно распределите слои капусты, картофеля и курицы. Поверх каждого слоя выложите обжаренные овощи с томатной пастой.

Шаг 5. Залейте содержимое горшочков водой или бульоном так, чтобы жидкость слегка покрыла ингредиенты. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 6. Закройте горшочки крышками и запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 1-1,5 часов.

Шаг 7. Подавайте готовое блюдо горячим, украсив зеленью по желанию.

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