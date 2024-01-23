С грибами: необычный рецепт капустняка
Известное блюдо заиграет новыми нотками с несколькими ингредиентами. Евгений Клопотенко предлагает рецепт блюда по-бойковски.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом приготовления традиционного капустняка с добавлением в него грибов.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 100 г фасоли;
- 4 картофелины;
- 10 г сушеных грибов;
- 200 г белокочанной капусты;
- 1 большая луковица;
- 1 морковка;
- 200 г квашеной капусты;
- 1 ст.л. смальца или растительного масла.
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Заранее варим 100 г фасоли (примерно 1-1,5 часа после закипания). Моем и чистим 4 картофелины, нарезав после этого их кубиком. Кладем в большую кастрюлю, заливаем 2,5 л воды и варим 20 минут.
Замачиваем 10 г сушеных грибов, после чего отвариваем их в отдельной кастрюле. Доводим их до кипения, сливаем воду, снова заливаем чистой и еще раз доводим до кипения. Добавляем нарезанные грибы и фасоль.
Через 5-7 минут также добавляем 200 г нашинкованной белокочанной капусты.
Нарезаем 1 морковку и 1 луковицу мелким кубиком, обжариваем их до мягкости. Добавляем 200 г квашеной капусты и тушим вместе 5 минут.
Добавляем зажарку в капустняк и варим все вместе еще 5 минут.
Подаем капустняк горячим или же даем настояться блюду в течение нескольких часов.
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