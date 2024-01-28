Суп с бараньими ребрышками, фасолью и томатами: рецепт ароматного и сытного обеда
Суп с ребрышками получается не только вкусным, но и питательным. Приготовить его очень просто. Вместо бараньих ребрышек можно использовать говяжьи. Томаты можно использовать как свежие, так и консервированные.
Суп с бараньими ребрышками, фасолью и томатами — это сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для холодных дней. Нежное мясо баранины, сочетающееся с богатым вкусом фасоли и кисло-сладкими томатами, создает настоящее удовольствие для ваших вкусовых рецепторов, сообщает Teletype.
Ингредиенты:
- бараньи ребрышки — 500 г;
- фасоль (замоченная ночь) — 200 г;
- помидоры — 3 штуки;
- лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- лавровый лист — 2 штуки;
- соль, перец — по вкусу;
- вода — 2 литра.
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Приготовление:
Шаг 1. Бараньи ребрышки тщательно промойте и залейте водой. Доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 1 часа.
Шаг 2. Добавьте замоченную фасоль к ребрышкам и варите еще 1 час до мягкости мяса и фасоли.
Шаг 3. Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками. Обжарьте на сковороде до мягкости и добавьте в суп.
Шаг 4. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте в суп. Варите еще 15 минут.
Шаг 5. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. В конце варки добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень.
Шаг 6. Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью.
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