Суп с бараньими ребрышками, фасолью и томатами: рецепт ароматного и сытного обеда

Суп с ребрышками получается не только вкусным, но и питательным. Приготовить его очень просто. Вместо бараньих ребрышек можно использовать говяжьи. Томаты можно использовать как свежие, так и консервированные.

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Суп с бараньими ребрышками, фасолью и томатами — это сытное и ароматное блюдо, идеально подходящее для холодных дней. Нежное мясо баранины, сочетающееся с богатым вкусом фасоли и кисло-сладкими томатами, создает настоящее удовольствие для ваших вкусовых рецепторов, сообщает Teletype.

Ингредиенты:

бараньи ребрышки — 500 г;

фасоль (замоченная ночь) — 200 г;

помидоры — 3 штуки;

лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

лавровый лист — 2 штуки;

соль, перец — по вкусу;

вода — 2 литра.

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Приготовление:

Шаг 1. Бараньи ребрышки тщательно промойте и залейте водой. Доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 1 часа.

Шаг 2. Добавьте замоченную фасоль к ребрышкам и варите еще 1 час до мягкости мяса и фасоли.

Шаг 3. Нарежьте лук и морковь мелкими кубиками. Обжарьте на сковороде до мягкости и добавьте в суп.

Шаг 4. Помидоры нарежьте кубиками и добавьте в суп. Варите еще 15 минут.

Шаг 5. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. В конце варки добавьте мелко нарезанный чеснок и зелень.

Шаг 6. Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью.

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