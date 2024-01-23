Рецепт салата с креветками и авокадо

Блюдо — вкусное, быстрое и полезное. Такой салат точно разбавит ваш рацион.

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Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом салата с креветками и авокадо.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

150 г креветок;

2 ст. л. масла для жарки;

⅓ ч.л. соли;

100 г микса салата;

1 авокадо;

1 ст. л. сока лимона;

2 томата;

4 веточки кинзы;

2 ст. л. оливкового масла.

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Для начала размораживаем 150 г креветок, обжариваем на сковороде с 2 ст. л. масла для жарки. Добавляем ⅓ ч.л. соли.

После этого забираем мякоть 1 авокадо и поливаем ее 2 ст. л. лимонного сока. Нарезаем полукольцами.

2 томата и кинзу моем и сушим. Первые нарезаем полукольцами, а вторую просто рвем руками.

После этого в миску выкладываем 100 г микса салата, нарезанные томаты и авокадо, креветки и кинзу. Заправляем салат 2 ст. л. оливкового масла и мешаем.

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