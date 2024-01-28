Рулет "Оливье": лаваш с колбасой, овощами и плавленым сыром

Рулет из лаваша прекрасно сочетает в себе различные вкусы и текстуры. Он порадует близких и гостей своим оригинальным вкусом. Приготовить его очень легко.

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Рулет из лаваша с вареной колбасой, картофелем, яйцами, маринованными огурцами и морковью, с добавлением плавленого сыра и майонеза — это простое в приготовлении и одновременно сытное блюдо. Оно идеально подойдет для быстрого перекуса или как закуска на праздничный стол, пишет 1000.menu.

Ингредиенты:

вареная колбаса — 100 г;

картофель — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лист тонкого лаваша — 1 шт.;

сырок плавленый — 2 ст.л.;

майонез — 1 ст.л.

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Приготовление:

Шаг 1. Отварите картофель и яйца до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 2. Морковь отварите до мягкости, охладите и также нарежьте кубиками.

Шаг 3. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 4. Маринованные огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками.

Шаг 5. Распределите на лаваше слои начинки: сначала картофель, затем слой майонеза, колбасу, яйца, морковь, маринованные огурцы и вверху плавленый сыр.

Шаг 6. Аккуратно заверните лаваш в рулет, начиная с одного края. Убедитесь, что начинка равномерно распределена.

Шаг 7. Перед подачей дайте рулету немного постоять, чтобы он пропитался, затем нарежьте на порционные кусочки.

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