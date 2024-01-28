Рулет "Оливье": лаваш с колбасой, овощами и плавленым сыром
Рулет из лаваша прекрасно сочетает в себе различные вкусы и текстуры. Он порадует близких и гостей своим оригинальным вкусом. Приготовить его очень легко.
Рулет из лаваша с вареной колбасой, картофелем, яйцами, маринованными огурцами и морковью, с добавлением плавленого сыра и майонеза — это простое в приготовлении и одновременно сытное блюдо. Оно идеально подойдет для быстрого перекуса или как закуска на праздничный стол, пишет 1000.menu.
Ингредиенты:
- вареная колбаса — 100 г;
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лист тонкого лаваша — 1 шт.;
- сырок плавленый — 2 ст.л.;
- майонез — 1 ст.л.
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Приготовление:
Шаг 1. Отварите картофель и яйца до готовности. Остудите, очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 2. Морковь отварите до мягкости, охладите и также нарежьте кубиками.
Шаг 3. Вареную колбасу нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 4. Маринованные огурцы нарежьте тонкими полосками или кубиками.
Шаг 5. Распределите на лаваше слои начинки: сначала картофель, затем слой майонеза, колбасу, яйца, морковь, маринованные огурцы и вверху плавленый сыр.
Шаг 6. Аккуратно заверните лаваш в рулет, начиная с одного края. Убедитесь, что начинка равномерно распределена.
Шаг 7. Перед подачей дайте рулету немного постоять, чтобы он пропитался, затем нарежьте на порционные кусочки.
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