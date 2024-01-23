"У свинячий голос": какие фразеологизмы с названиями животных стоит знать (видео)

Александр Авраменко предлагает обогатить свой словарный запас остроумными выражениями народного происхождения. Часто в них присутствует образ какого-то животного.

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Украинский филолог Александр Авраменко назвал интересные фразеологизмы с названиями животных. Об этом известный педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

Языковед предлагает обогатить свой словарь остроумными выражениями народного происхождения:

купувати кота в мішку (брать что-то неизвестное);

купувати в свинячий голос (поздно);

баба з возу — кобилі легше (избавляться от чего-то);

потрібний, як собаці печена цибуля, як собаці пʼята нога, як собаці другий хвіст (совершенно ненужный);

жити як собака з кішкою (ссориться);

ось де собака заритий (найти отгадку к чему-то);

як нерізаних собак (много).

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Александр Авраменко

Александр Авраменко — это известный украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

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