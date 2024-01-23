Засыпанная капуста со шкварками: рецепт давнего украинского блюда (видео)

Любители капусты оценят это блюдо за его аромат и вкус. Оно очень сытное и хорошо утоляет голод.

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Засыпанная капуста – это давнее украинское блюдо родом из Западной Украины. Традиционно засыпанную капусту подавали на свадьбы и праздники. Есть несколько вариантов ее приготовления, но неизменный ингредиент в каждом рецепте – это капуста, квашеная или свежая, которую засыпают пшеном. Своим проверенным способом приготовить это блюдо поделилась участница 12 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Мирослава Пекарюк.

Засыпанная капуста со шкварками

Ингредиенты:

капуста квашеная – 900 гр;

пшено шлифованное – 5 ст. л;

яйцо – 1 шт;

сметана (20%) – 370 гр;

лук – 3 шт;

подбрюшина – 500 гр;

соль;

перец.

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Способ приготовления:

Квашеную капусту отжать, нарезать, залить холодной водой варить почти до готовности. Если капуста очень квасная, перед варкой промыть ее.

Пшено залить кипятком, оставить запариваться на 15-20 минут, после чего слить воду.

Взбить яйцо, как на омлет, перетереть его с пшеном и засыпаем его сверху на капусту. Не перемешивать, пока не сварится пшено. Вода должна покрывать пшено где-то на сантиметр.

Лук нарезать кубиками, поджарить до золотистости, добавить сметану и прогреть.

Влить зажарку в капусту и все хорошо перемешать.

Добавить в капусту соль и перец по вкусу.

Лук мелко нарезать. Подбрюшину нарезать крупными кусками на шкварки. Пожарить ее до тех пор, пока сало практически все не растопится. Добавить лук, посолить, поперчить, жарить до румяности.

При подаче положить в миску капусту, а сверху – шкварки.

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