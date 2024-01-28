Простой картофельный суп с рыбными консервами: на приготовление уйдет не более 30 минут
Картофельный суп с рыбными консервами получается очень ароматным и наверняка понравится всей семье. Он прекрасно сочетается с свежим хлебом или гренками.
Картофельный суп с рыбными консервами — это сытное и вкусное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Рыбные консервы добавляют супу нежный вкус и делают его более питательным, а картофель обеспечивает сытность. Это блюдо станет отличным выбором для любого сезона, сообщает Вarabolya.
Ингредиенты:
- рыбные консервы (сайра, тунец или сардины) — 1 банка;
- картофель — 3-4 штуки среднего размера;
- морковь — 1 штука;
- лук — 1 штука;
- зеленый горошек — 1 банка (по желанию);
- вода — 1,5 литра;
- лавровый лист — 2 штуки;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания;
- зелень (укроп, петрушка) — для подачи.
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Приготовление:
Шаг 1. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Поместите его в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться.
Шаг 2. Мелко нарежьте лук и морковь. Обжарьте их на сковороде с растительным маслом до мягкости.
Шаг 3. Когда картофель будет почти готов, добавьте в кастрюлю обжаренные овощи, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
Шаг 4. Откройте банку с рыбными консервами, слейте жидкость и добавьте рыбу в суп. Также можно добавить зеленый горошек для дополнительной текстуры.
Шаг 5. Варите суп еще 5-7 минут, чтобы все ингредиенты пропитались ароматами друг друга.
Шаг 6. Перед подачей посыпьте суп свежей зеленью.
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