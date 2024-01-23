Как погладить помятую одежду без утюга

Еще с детства мамы приучают детей ухаживать за собой, за своим внешним видом и объясняют, что мятая одежда выглядит непривлекательно и является признаком неряшливости. Поэтому всегда нужно следить за тем, как выглядят вещи, которые вы надеваете. Во взрослой жизни эти наставления неизменны, ведь не зря говорят встречают по одежке, а провожают по уму.

Related video

Поэтому если вы планируете свидание, встречу с клиентом, собеседование, поход в кино или ресторан, всегда подготовьте для этих событий свои вещи. Важно, чтобы они были не только чистыми, но и выглаженными. Конечно, сейчас большинство вещей не требуют термической обработки и выглядят привлекательно без глажки. Однако, если все же у вас есть другие вещи, тогда вам стоит знать, как их погладить, если под рукой не оказалось утюга. Фокус собрал самые действенные методы, которые способны помочь сделать вещи привлекательными.

Подвесить вещи в ванной комнате

Во время горячего душа включите горячую воду в полном режиме, создав паровую атмосферу. Затем подвесьте смятую одежду в комнате на несколько часов. Пар от горячей воды поможет разгладить морщины на одежде.

Использование фена

Включите фен на самую высокую температуру и направьте поток воздуха на помятую одежду. Регулируйте расстояние фена от одежды и двигайте фен вверх-вниз, чтобы избежать повреждений.

Читайте также:

После еды: 4 напитка, которые помогут улучшить пищеварение и ускорить обмен веществ

Какую воду пить — кипяченую или сырую

Неуютный дом: 7 ошибок в организации пространства для хранения вещей

Фото: Getty Images

Увлажнение вещей

Сделайте вещи влажными, например, с помощью распылителя с водой. Растяните вещи на плоскую поверхность и вместо гладильной доски используйте руку или чистую тряпку, чтобы разгладить морщины.

Ручная глажка

Используйте руки, чтобы разгладить вещи, растяните их на плоской поверхности, например, на столе или кровати, а затем плавно двигайте руками вдоль ткани, чтобы сгладить морщины.

Важно помнить, что эти методы могут не обеспечить такое качество гладкости, которое может быть достигнуто обычным утюгом, но они могут помочь устранить видимые морщины на одежде, особенно если у вас нет доступа к утюгу.

Читайте также:

Три варианта: как правильно перевести слово "вид"

Как почистить замшевую обувь, не повредив ее бархатистую текстуру: полезные лайфхаки

8 способов быстро и эффективно избавиться от мешков под глазами