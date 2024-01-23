Что запах пота может рассказать о вашем здоровье

Запах пота может говорить о многих разных вещах, иногда он связан с физической активностью или слишком жаркой погодой, когда наше тело пытается охладиться путем выделения пота. Но в некоторых случаях запах пота может быть связан с другими факторами, такими как питание, стресс, уровень гормонов или даже определенные медицинские состояния или заболевания.

Related video

Человеческое тело имеет уникальный запах, который у каждого человека разный. Мы редко придаем этому значение, однако запах тела, а особенно пота может сигнализировать о различных проблемах в человеческом организме. Именно поэтому важно знать и понимать, что не так с организмом, если вы почувствовали, что запах вашего пота изменился и пахнет не так как обычно. О различных видах запаха пота и возможных проблемах со здоровьем рассказал тренер Сергей Фальштинский.

Если ваш пот имеет запах ацетона

По словам тренера, если вы чувствуете запах ацетона в поте, это может быть признаком и даже первым сигналом сахарного диабета. Вероятнее всего, это свидетельствует о нарушении обмена углеводов в организме.

Если ваш пот имеет запах тухлых яиц

Неприятный запах из подмышек, или после потоотделения, напоминающий протухшие яйца или сероводород, вероятнее всего, может указывать на проблемы с желудком и кишечником

Если ваш пот пахнет уксусом

Уксусный запах пота может быть связан с дефицитом витамина D, заболеваниями щитовидной железы или мастопатией.

Если пот имеет запах аммиака, или другими словами кошачий запах

Если ваш пот имеет запах аммиака, это может указывать на патологию почек или активность бактерии Helicobacter pylori.

Читайте также:

Топ 7 продуктов, которые могут улучшить ваш внешний вид

Одно упражнение, которое поможет быстро заснуть

Как за 30 секунд избавиться от заложенности носа

Фото: Nissan

Если пот имеет рыбный запах пота, или запах хлора

Неприятный запах пота, напоминающий рыбу или хлор, может свидетельствовать о проблемах с печенью.

Если пот имеет мышиный запах, или "запах старости"

Если ваш пот имеет запах, напоминающий мышь или "запах старости", это может указывать на проблемы с гормональным фоном.

Если пот имеет запах молочной сыворотки

Подагра, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, может вызвать запах молочной сыворотки в поте.

Стоит отметить, что есть такая болезнь, как гипергидроз. Это состояние, когда у человека выделяется чрезмерное количество пота. Это может быть ограничено отдельными зонами тела или охватывать всю поверхность кожи. Часто такой пот имеет выраженный неблагоприятный запах.

Бактериальная или грибковая инфекция кожи также могут вызывать изменения в микрофлоре кожи и приводить к разложению пота, что вызывает неприятный запах.

Не забывайте и о пищевых факторах. Некоторые продукты, такие как чеснок, лук, крепкие специи и алкоголь, могут влиять на запах пота. Иногда такие продукты могут вызвать возникновение неприятного запаха.

Важно отметить, что запах пота может быть результатом различных факторов, и это лишь общие примеры. Если у вас есть проблема с изменением запаха пота, рекомендуется обратиться к врачу для получения конкретных советов и диагностики.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Читайте также:

Как распознать и как действовать в случае обморожения?

Какие продукты надо есть, чтобы иметь сияющие волосы

Подборка продуктов: что можно есть после 18:00