Упражнение, которое за 10 минут снимет боль в пояснице

Хоть раз в жизни каждый человек сталкивался с неприятными и болезненными ощущениями в спине, а именно в области поясницы. Причины его появления может быть множество. Из-за долгого периода пассивного сидения, недостаточной физической активности или чрезмерной физической нагрузки, недостаточной развитости или ослабления мышц коры и спины, из-за сжатия или раздражения ишиального нерва, нарушения структуры позвоночника, такие как грыжа диска или остеоартроз и множество других причин. Эти проявления могут быть как одноразовые, так и резкие с агрессивной болью.

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Именно поэтому на такие случаи нужно иметь пригодиться действенные методы скорой помощи. Как с помощью одного упражнения улучшить самочувствие и снять боль в пояснице рассказал тренер Сергей Фальштинский.

Шаг 1

Закидываем ногу на ногу и выравниваем осанку.

Шаг 2

Начинаем скручиваться — в пояснице, в грудном отделе и в шее.

Шаг 3

Находясь в такой позиции, выполняем разносторонние ротации. Если болит с правой стороны, крутим: грудной отдел вправо, нога — влево. Если болит с левой стороны, делаем: грудной отдел поворачиваем влево, ногу — вправо.

Делать упражнение нужно по 7 раз 2 раза в день в течение одной недели. И уже на третий день вы почувствуете облегчение. Важно менять позицию.

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Как правильно делать упражнение смотрите на видео ниже

Стоит отметить, если появилась боль в пояснице первым шагом, который необходимо сделать — дать себе отдохнуть и конечно же избегать физической нагрузки, что может усугубить боль. Вторым шагом может быть нанесение льда на болезненный участок в течение 15-20 минут несколько раз в день. Применение теплоты, например, горячего одеяла или горячей ванны также может помочь.

Если боль несколько дней держится или ухудшается, рекомендуется обратиться к врачу. Специалист сможет провести диагностику и предложить оптимальное лечение для вашего конкретного случая.

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