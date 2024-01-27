Ярко и необычно: рецепт и варианты подачи шпинатных блинчиков с начинкой (фото)

Шпинат придает блинчикам красивый и необычный зеленый цвет, а начинка из филадельфии и красной рыбы получается очень нежной и просто тает во рту.

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Шпинатные блинчики с сыром Филадельфия и красной рыбой готовятся очень просто. Кроме того они смотрятся очень ярко и празднично. Блинчики получаются очень эластичными и не рвутся при заворачивании начинки. Рецептом блинчиков и двумя необычными способами их подачи поделился сайт "Просторецепты".

В рецепте указана довольно большая порция. Вы можете уменьшить количество ингредиентов вдвое или приготовить блинчики про запас и хранить их в морозилке, уже с начинкой или без.

Ингредиенты

Для блинчиков:

шпинат замороженный — 300 г;

вода — 700 г;

молоко — 500 г;

яйца — 4 шт.;

соль — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

мука пшеничная — 600 г.

Для начинки:

соленая красная рыба;

сыр Филадельфия.

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Приготовление

Шаг 1

Шпинат залить горячей водой и размешать, чтобы он растаял. Если у вас целые замороженные листья, измельчите их в блендере в пюре.

Шаг 2

Добавьте к шпинату яйца, сахар, соль и теплое молоко. Взбейте миксером до однородности.

Шаг 3

Всыпьте муку и разрыхлитель. Замесите однородное жидкое тесто миксером или венчиком.

Шаг 4

Влейте растительное масло и еще раз перемешайте.

Шаг 5

Дайте тесту постоять 15-20 минут и выпекайте блинчики на горячей сковороде с двух сторон. Перед тем, как вылить на сковороду первую порцию теста, смажьте ее растительным маслом.

Шаг 6

Такие блинчики с начинкой можно свернуть традиционным способом и подать на завтрак или ужин. Но если вам нужно накрыть праздничный стол, блинчики можно подать гораздо интереснее.

Традиционный способ подачи блинчиков с начинкой Фото: prostorecepty.com

Шаг 7

Подайте блинчики в виде суши. Для этого на край блинчика положите сыр и распределите его на примерно на половину поверхности блина. Сверху выложите ломтики рыбы и сверните блин в рулет. Подровняйте края рулетика и разделите его на несколько равных частей. Выложите ваши "блинные суши" на сервировочное блюдо срезов вверх и посыпьте кунжутом.

Блинные суши Фото: prostorecepty.com

Шаг 8

Следующий вариант подачи – блинные мешочки. В центр блина положите ложку сыра, добавьте сверху ломтик рыбы. Соберите края блинчика в мешочек и свяжите его стеблем зеленого лука или сельдерея. Для такой подачи блинчики лучше выпекать на сковороде маленького диаметра.

Блинные мешочки Фото: prostorecepty.com

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