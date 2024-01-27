Ярко и необычно: рецепт и варианты подачи шпинатных блинчиков с начинкой (фото)
Шпинат придает блинчикам красивый и необычный зеленый цвет, а начинка из филадельфии и красной рыбы получается очень нежной и просто тает во рту.
Шпинатные блинчики с сыром Филадельфия и красной рыбой готовятся очень просто. Кроме того они смотрятся очень ярко и празднично. Блинчики получаются очень эластичными и не рвутся при заворачивании начинки. Рецептом блинчиков и двумя необычными способами их подачи поделился сайт "Просторецепты".
В рецепте указана довольно большая порция. Вы можете уменьшить количество ингредиентов вдвое или приготовить блинчики про запас и хранить их в морозилке, уже с начинкой или без.
Ингредиенты
Для блинчиков:
- шпинат замороженный — 300 г;
- вода — 700 г;
- молоко — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- мука пшеничная — 600 г.
Для начинки:
- соленая красная рыба;
- сыр Филадельфия.
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Приготовление
Шаг 1
Шпинат залить горячей водой и размешать, чтобы он растаял. Если у вас целые замороженные листья, измельчите их в блендере в пюре.
Шаг 2
Добавьте к шпинату яйца, сахар, соль и теплое молоко. Взбейте миксером до однородности.
Шаг 3
Всыпьте муку и разрыхлитель. Замесите однородное жидкое тесто миксером или венчиком.
Шаг 4
Влейте растительное масло и еще раз перемешайте.
Шаг 5
Дайте тесту постоять 15-20 минут и выпекайте блинчики на горячей сковороде с двух сторон. Перед тем, как вылить на сковороду первую порцию теста, смажьте ее растительным маслом.
Шаг 6
Такие блинчики с начинкой можно свернуть традиционным способом и подать на завтрак или ужин. Но если вам нужно накрыть праздничный стол, блинчики можно подать гораздо интереснее.
Шаг 7
Подайте блинчики в виде суши. Для этого на край блинчика положите сыр и распределите его на примерно на половину поверхности блина. Сверху выложите ломтики рыбы и сверните блин в рулет. Подровняйте края рулетика и разделите его на несколько равных частей. Выложите ваши "блинные суши" на сервировочное блюдо срезов вверх и посыпьте кунжутом.
Шаг 8
Следующий вариант подачи – блинные мешочки. В центр блина положите ложку сыра, добавьте сверху ломтик рыбы. Соберите края блинчика в мешочек и свяжите его стеблем зеленого лука или сельдерея. Для такой подачи блинчики лучше выпекать на сковороде маленького диаметра.
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