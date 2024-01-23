Торт "Мужской идеал": рецепт невероятно вкусного десерта (видео)

После приготовления торт необходимо поставить в холодильник для пропитки. Лучше всего оставить его на сутки. За это время крем хорошо пропитает коржи, и десерт будет буквально таять во рту.

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Торт с коньяком, медом и орехами под названием "Мужской идеал" – отличный вариант, чтобы порадовать любимого мужчину, сына, папу или брата не только ко дню рождения, но и просто без повода. Такой десерт никого не оставит равнодушным, поскольку он получается невероятно вкусным. Своим провереным рецептом торта поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Торт "Мужской идеал"

Ингредиенты:

Для крема:

сливочное масло – 400 гр;

варенная сгущенка – 2 банки;

ванилин.

Для теста:

яйца – 4 шт;

сахар – 1 стакан;

мед – 2 ст. л;

коньяк – 3-4 ст. л;

разрыхлитель или сода, гашенная уксусом, – 1 ч. л;

мука – 3-3,5 стакана;

мелко порубленные грецкие орехи – 1-2 стакана.

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Способ приготовления:

Для крема хорошо взбить миксером взбить масло, добавить сгущенку и ванилин. Отправить крем в холодильник.

Для теста все ингредиенты смешать по очереди и хорошо взбить. муку добавлять до тех пор, пока не получится тесто густой консистенции.

Разделить тесто на 5 частей. На смазанный маслом противень положить корж, разровнять его по всей площадли формы, присыпав слегка мукой, чтобы не липло к пальцам. Посыпать корж грецкими орехами, слегка вдавив их в тесто. Отправить форму с тестом в духовку, разогретую до 100 градусов. Готовность коржа проверять зубочистой. Так испечь все пять коржей.

Готовые коржи воровнять по краям. Обрезки измельчить на крошки, которые потом пойдут в качестве посыпки.

Каждый корж обильно смазать кремом, покрыть кремом и бока. Украсить торт крошкой и орехами.

Готовый торт поставить в холодильник для пропитки. Желательно оставить его там на стуки. За это время торт пропитается максимально.

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